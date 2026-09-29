Accueil - Football - ASSE : Adam Baallal s’illustre avec le Maroc U20 pendant la trêve

Adam Baallal profite de la trêve internationale pour accumuler du temps de jeu avec le Maroc U20. Le milieu de 19 ans a disputé l’intégralité du match contre la Tunisie (0-0) dans le tournoi UNAF, avant de retrouver l’Algérie d’Oussama Benkou.

ASSE : Comment Adam Baallal s’est-il imposé avec le Maroc U20 ?

D’après EVECT, Adam Baallal a pleinement profité de sa première rencontre avec le Maroc U20 durant cette trêve internationale. Titulaire au milieu de terrain face à la Tunisie, le jeune Stéphanois a disputé les 90 minutes de la rencontre conclue sur un score nul et vierge. Une nouvelle expérience internationale qui lui permet de poursuivre sa progression après ses premières apparitions avec les professionnels de l’ASSE.

Lire aussi : ASSE : Ian Cathro face à un sacré dilemme à l’AS Saint-Étienne

Le tournoi UNAF, organisé du 21 septembre au 6 octobre, offre au milieu stéphanois plusieurs occasions de se montrer. Le Maroc doit également affronter l’Algérie, l’Égypte et la Libye, avec un deuxième rendez-vous prévu contre les Algériens. Cette compétition est qualificative pour la prochaine CAN U20, programmée en 2027.Après cette rencontre, Baallal doit enchaîner avec le match face à l’Algérie, où il retrouvera Oussama Benkou, également appelé avec les U20 algériens. L’Algérie a débuté son tournoi par une victoire 3-1 contre la Libye, tandis que le Maroc a partagé les points avec la Tunisie. Le Stéphanois dispose donc encore de plusieurs rencontres pour accumuler du temps de jeu.

Quel temps de jeu Adam Baallal avait-il déjà obtenu avec l’ASSE ?

Avant de rejoindre sa sélection, Adam Baallal avait déjà connu plusieurs entrées en jeu avec l’ASSE en Ligue 2. Ian Cathro l’a utilisé contre Sochaux, Clermont puis Dijon, confirmant les performances du jeune milieu pendant la préparation estivale.

À voir

OM : Une signature inédite annoncée avec le groupe Chiliz

Son intégration au groupe professionnel s’inscrit dans une évolution entamée depuis son arrivée dans le Forez. D’abord utilisé avec les U19, Baallal s’est ensuite installé avec le groupe de National 3, dont il a été titulaire lors des sept dernières rencontres de la saison passée. Il avait également été convoqué pour la première fois avec les professionnels lors du déplacement à Rodez, en 33e journée de Ligue 2.

Pourquoi Adam Baallal a-t-il signé professionnel jusqu’en 2029 ?

Les prestations réalisées depuis son arrivée ont conduit l’ASSE à lui proposer son premier contrat professionnel en août 2026. Le jeune milieu marocain est désormais lié aux Verts jusqu’en 2029, après avoir débuté sa formation à l’Académie Mohammed VI et joué pour l’Union Touarga Sport. À 17 ans, il avait déjà disputé sept rencontres de première division marocaine.

Lire aussi : ASSE : Kilmer Sports prépare en grand la montée en Ligue 1

Lire aussi : ASSE : Après un deal à 4 milliards, Tanenbaum remet 5M$ sur la table

À voir

Mercato : Arsenal et Lille OSC se placent sur Valentin Zabransky

Cet été, Baallal avait aussi marqué les esprits durant la préparation d’Ian Cathro. Il avait inscrit un but contre Lausanne, lors d’une victoire 4-0, puis un autre face à Venise dans un succès 4-3. Loïc Perrin avait alors souligné sa progression depuis son arrivée et ses qualités footballistiques