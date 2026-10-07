ASSE : L’état physique de certains internationaux inquiète

La trêve internationale touche à sa fin et l’ASSE s’apprête à récupérer ses internationaux avant la réception de Rodez. Entre Irvin Cardona, Ben Old et Adam Baalal fortement sollicités, et Zuriko Davitashvili ou Augustine Boakye davantage ménagés, Ian Cathro devra composer avec des niveaux de fraîcheur très différents.

ASSE : Une reprise sous surveillance pour les internationaux stéphanois

La coupure internationale aura une nouvelle fois perturbé la préparation de l’ASSE, alors que le staff disposera de peu de temps pour réunir l’ensemble du groupe avant Rodez. C’est ce que fait remarquer Peuple-Vert, qui détaille les temps de jeu accumulés par les joueurs stéphanois avec leurs sélections respectives. Une donnée loin d’être anodine au moment où la récupération va devenir aussi importante que le travail tactique.

Lire aussi : ASSE : Ligue 2, la domination de Saint-Etienne mise en lumière

À voir

ASSE : Bonne nouvelle en défense, Le Cardinal est de retour

Le cas d’Irvin Cardona attire notamment l’attention. L’attaquant maltais a disputé trois rencontres durant cette fenêtre, pour un total de 270 minutes, avec un but et une passe décisive à la clé. Adam Baalal a même dépassé cette charge avec 338 minutes en quatre matchs avec le Maroc U20. Deux situations qui offrent du rythme, mais qui peuvent aussi laisser quelques traces dans les jambes.

Cardona, Baalal et Old ont-ils trop donné pendant la trêve ?

Ben Old figure également parmi les joueurs les plus utilisés. Avec la Nouvelle-Zélande, le Stéphanois a disputé trois rencontres sur quatre, avec 80, 84 puis 65 minutes de jeu, soit 229 minutes au total. Il a même marqué contre le Japon, malgré la défaite néo-zélandaise (2-1). Le retour au Forez s’effectue donc avec de la confiance, mais aussi une certaine accumulation physique.

Derrière ce trio, Nadir El Jamali et Aron Csongvai affichent eux aussi des temps de jeu significatifs, respectivement 161 et 145 minutes. Kévin Pedro a, de son côté, lancé son aventure internationale avec la République démocratique du Congo en disputant 120 minutes sur deux rencontres. Comme le souligne le bilan de Peuple-Vert, ces joueurs reviennent avec du rythme, sans toutefois présenter la même charge que Cardona ou Baalal.

Davitashvili et Boakye offrent-ils une bouffée d’air au staff ?

Tous les internationaux n’auront cependant pas besoin du même programme de récupération. Zuriko Davitashvili a bien participé aux quatre rencontres de la Géorgie, mais seulement pour 99 minutes cumulées. Avec une seule titularisation et des apparitions de 13, 17, 14 puis 65 minutes, l’ailier devrait retrouver Saint-Étienne avec davantage de fraîcheur que certains de ses partenaires.

Lire aussi : ASSE : Le club passe à l’action face à Rodez AF et le FC Nantes

À voir

Mercato PSG : Álvarez se sépare de son agent, son avenir relancé

Augustine Boakye a encore moins été sollicité. Le Ghanéen n’a disputé que 42 minutes durant la trêve, réparties sur deux entrées en jeu. L’annulation de la dernière rencontre de sa sélection lui a en outre permis de rentrer plus tôt dans le Forez. Pour Ian Cathro, ces profils pourraient donc représenter une marge de manœuvre intéressante alors que chaque séance compte avant Rodez.

Quelle équation pour Cathro avant le retour à Geoffroy-Guichard ?

Le principal problème de l’ASSE ne réside donc pas dans une blessure officiellement annoncée, mais dans la gestion d’une fatigue très inégale. Cardona, Baalal et Old approchent ou dépassent les 200 minutes internationales, tandis que Davitashvili et Boakye arrivent avec une charge nettement inférieure.

Le technicien stéphanois devra éviter de transformer une trêve internationale chargée en mauvaise surprise médicale. Ian Cathro avait d’ailleurs regretté de ne pouvoir travailler avec l’intégralité de son groupe durant cette période. Le retour des internationaux ne lui laisse désormais que quelques séances pour réinstaller les automatismes avant ASSE-Rodez.

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE : Bonne nouvelle en défense, Le Cardinal est de retour

ASSE : Un maillot Octobre rose collector contre Rodez et le FC Nantes

À voir

Stade Vélodrome : capacité, histoire et nouveau nom CEPAC Vélodrome

« La gestion de la récupération sera également importante », résume le contexte présenté dans le bilan de Peuple-Vert. Entre récupération, rythme et préparation collective, le staff devra trouver le juste dosage. Dans ce genre de reprise, les jambes parlent parfois plus fort que le tableau noir.