Mercato : Lucas Stassin attaque les exigences de l’ASSE

Lucas Stassin est revenu sur les coulisses de son départ de l’ASSE vers le FC Séville, officialisé en prêt le dernier jour du mercato estival. L’attaquant belge explique que plusieurs clubs s’étaient renseignés, mais que le montant réclamé initialement par les Verts avait compliqué les discussions.

Mercato : Lucas Stassin revient sur son départ de l’ASSE

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Le départ de Lucas Stassin aura finalement attendu les derniers instants du mercato. Après une saison en Ligue 2 avec l’ASSE, l’attaquant belge souhaitait rejoindre un club évoluant à un niveau supérieur afin de poursuivre sa progression et de conserver ses chances de retrouver la sélection belge.

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Dans un entretien accordé à DH Les Sports +, Stassin a livré sa version des faits et confirmé l’intérêt de plusieurs clubs. « C’était un transfert de dernière minute. Il y avait beaucoup d’intérêt. Plusieurs clubs se sont renseignés sur les conditions, mais Saint-Étienne réclamait au départ une somme folle. Cela a rendu les choses compliquées. Le prix était trop élevé. Après tout, je ne jouais ‘que’ en deuxième division », a-t-il expliqué.

Les exigences financières de l’ASSE ont donc constitué un obstacle dans les discussions. Le joueur de 21 ans explique néanmoins qu’une solution a finalement été trouvée avec le FC Séville. L’opération s’est concrétisée sous la forme d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros, assorti d’une option d’achat non obligatoire fixée à 25 millions d’euros.

La Coupe du monde a pesé dans sa décision

Derrière cette volonté de quitter Saint-Étienne se trouvait également un objectif personnel : retrouver une place avec les Diables rouges. Stassin avait été appelé par Rudi Garcia quelques semaines avant la Coupe du monde 2026 et avait honoré sa première sélection, sans finalement être retenu pour la compétition. L’attaquant belge ne veut pas revivre cette situation. « J’ai été déçu de manquer la Coupe du monde. Même si je comprenais la position de Rudi Garcia, je ne pouvais pas laisser cela se reproduire. C’est pourquoi je tenais tant à ce transfert. »

Le choix du FC Séville répond ainsi à cette ambition internationale. Stassin estime que la Liga peut lui permettre de franchir un nouveau palier : « Séville est l’endroit idéal : je peux y progresser et affronter les meilleures équipes du monde, ce qui devrait aussi favoriser mes chances avec les Diables rouges. »

Stassin veut retrouver les Diables rouges

Le nouvel attaquant du FC Séville reste déterminé à convaincre le nouveau sélectionneur belge Mark van Bommel. Il connaît déjà le technicien néerlandais, qu’il avait affronté lorsqu’il dirigeait Antwerp et que Stassin évoluait à Westerlo.

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Malgré une concurrence importante en attaque, le joueur se définit avant tout comme un « buteur » et assume son ambition avec la sélection. « Je vais regarder sa conférence de presse vendredi. Il y a des vols directs entre Séville et Charleroi, ça facilite les choses. Mais je serais venu à pied s’il le fallait. »

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Prêté jusqu’à la fin de la saison, Stassin a déjà marqué pour ses débuts avec Séville contre l’Espanyol Barcelone (1-1), avant d’être titularisé lors de la victoire contre Valence (1-0). L’ASSE, qui a prolongé son contrat jusqu’en 2029 avant son départ, suivra désormais son évolution en Liga.