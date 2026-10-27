Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Larsonneur ou Ndiaye ? un expert de la L2 tranche sans détour

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Alors que Mamour Ndiaye supplée Gautier Larsonneur, blessé à l’ASSE, un spécialiste de la Ligue 2 a indiqué son choix concernant les deux gardiens de but des Verts.

ASSE : 2 victoires avec clean sheet, Mamour Ndiaye marque des points en l’absence de Larsonneur

Arrivé aux commandes de l’ASSE en juillet 2026, Ian Cathro a choisi Gautier Larsonneur (29 ans) comme gardien de but numéro 1. Ce dernier l’était depuis son arrivée dans le Forez en janvier 2024. Cette saison, il est en concurrence avec Mamour Ndiaye, recruté cet été en provenance de Sarpsborg 08 en Norvège, après le départ de Brice Maubleu (36 ans).

Cependant, le jeune portier de 21 ans est poussé au-devant de la scène depuis la blessure de celui dont il est la doublure. En effet, Gautier Larsonneur est touché au genou. Il avait cédé sa place à 2 minutes de la fin du match contre Rodez, le 10 octobre dernier.

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Déclaré absent pour plusieurs semaines, il a manqué les deux derniers matchs de l’AS Saint-Etienne. En son absence, Mamour Ndiaye a réussi deux victoires, toutes des clean sheet, contre le Red Star (0-1) et le FC Nantes (1-0).

Contrairement au gardien titulaire, qui a concédé 8 buts en 8 matchs disputés, le numéro 2 n’a pris aucun but en 2 matchs. Mieux, le jeune portier a levé les doutes et inquiétudes qu’il suscitait avant ses premières minutes en Ligue 2, grâce à ses arrêts décisifs.

Le jeune portier de Saint-Etienne jouit de la confiance de Cathro

De plus, le nouveau coach des Verts lui fait entièrement confiance. « Mamour Ndiaye est un jeune gardien avec déjà de vraies expériences dans le championnat norvégien. Le club a misé sur lui, car c’est un jeune joueur avec un fort potentiel. Il est confiant et prêt à jouer, prêt à aider l’équipe », avait-il rassuré, tout en mettant en avant le profil du joueur de 1,90 mètre :

« Mamour Ndiaye amène quelque chose de différent. Sa taille, ses capacités physiques, sa vitesse, un style un peu agressif dans le bon sens du terme. Ce sont évidemment toutes ces qualités qui nous ont conduit à le recruter. Nous croyons en son potentiel ».

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Après sa première titularisation au stade Bauer à Saint-Ouen, le Sénégalais a été félicité par Ian Cathro : « Beaucoup de choses sont arrivées rapidement pour lui depuis le dernier match. […]. C’est une première bonne étape pour lui ! »

Le choix de Robert Malm est clair : « Gautier Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’ASSE »

En attendant la guérison de Gautier Larsonneur, Mamour Ndiaye garde bien la cage de l’ASSE. Certains Stéphanois estiment que ce dernier est bien parti pour prendre la place de numéro 1. Robert Malm, lui, n’est de cet avis. Il assure que le meilleur gardien de Ligue 2 en 2023-2024 est celui qu’il faut comme numéro 1 dans les perches stéphanoises.

Il soutient son choix par des arguments d’expert de la Ligue 2. « Je veux être très clair : Gautier Larsonneur est le gardien qu’il faut à l’AS Saint-Étienne. C’est un très bon gardien et fait partie des meilleurs de Ligue 2. En plus, il a l’expérience pour lui », a-t-il répondu au micro de But Football Club, en exclusivité.

Le spécialiste de la Ligue 2 sur beIN Sports rappelle que l’ancien gardien de Brest « a rapporté énormément de points aux Verts la saison dernière, alors que leur défense a concédé énormément d’occasions ».

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« En Ligue 1, Gautier Larsonneur avait aussi fait des miracles par moments. Je ne sais pas ce qu’il faut attendre de plus, il est taillé pour ce club. Il en a été le capitaine. Peut-être que les supporters stéphanois restent sur quelques performances plus compliquées, mais on a la mémoire courte dans le football. Oui, il a pris des buts depuis le début de la saison, mais il faut juste se calmer et laisser les choses se faire », a expliqué Robert Malm.

Mamour Ndiaye va-t-il retourner sur le banc dès le retour de Gautier Larsonneur à l’entraînement collectif ? Seul Ian Cathro tranchera au moment opportun.

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