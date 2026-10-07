Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Montée en L1, qui sont les premiers adversaires des Verts

Les premiers adversaires de l’ASSE dans la course pour la montée en Ligue 1 commencent à pointer du nez, même s’il est encore trop tôt pour en être assuré.

L’ASSE aux commandes de la Ligue 2

Leader de la Ligue 2, l’ASSE s’est déjà positionnée parmi les clubs en course pour le retour en Ligue 1. Après son échec en barrage contre l’OGC Nice, la saison dernière, le club stéphanois vise la qualification directe cette saison. Pour ce faire, il doit absolument finir à la première ou à la deuxième place à l’issue de la saison.

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Avec 5 victoires, un match nul et 19 buts marqués en 7 journées de championnat, les Verts ont envoyé un signal fort à leurs adversaires en embuscade. En effet, le Red Star (14 points), le Stade de Reims (13 points), le Montpellier HSC (12 points) et le FC Metz (10 points) talonnent l’AS Saint-Etienne (16 points).

Après seulement 7 journées, il est encore prématuré pour connaître les équipes qui finiront dans le top 5. Cependant, celles qui sont déjà en position ont des atouts pour viser la montée en Ligue 1. Ce sont de véritables challengers pour les Verts.

Red Star : Déjà dauphin de l’AS Saint-Etienne

Cinquième à l’issue de la saison régulière dernière, le Red Star avait disputé le pré-barrage 1. Il avait été recalé par Rodez AF, qui avait fini quatrième. Actuel dauphin de l’ASSE, le club audonien est donc un sérieux prétendant pour la montée, comme le confirme son début de saison, marqué par 4 victoires, 2 nuls et 1 défaite.

Le Stade de Reims, seul club invaincu

Quant à l’équipe de Reims, elle avait fini au pied du Top 5 et avait été privé de play-off la saison dernière. Relégué en Ligue 2 en même temps que les Stéphanois, les Rémois sont parmi les favoris pour la montée directe.

Seule équipe invaincue en 7 journées, elle a enregistré 3 victoires et 4 nuls. Avec 15 buts déjà inscrits, le Stade de Reims possède la deuxième meilleure attaque de Ligue 2, derrière les Verts. Son entame de saison dévoile clairement ses ambitions.

Montpellier : La meilleure défense avec 5 buts concédés en 7 matchs

Après avoir raté le retour rapide dans l’élite la saison dernière, le Montpellier HSC n’entend pas faire de vieux os en Ligue 2. Son objectif est de retrouver la Ligue 1 en 2027. Zoumana Camara et son équipe sont 4es au classement, grâce à leur solide défense. Ils n’ont concédé que 5 buts en 7 matchs et possèdent la meilleure défense avec le FC Sochaux.

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Même si son été a été assez perturbé, le MHSC se présente comme un véritable adversaire pour l’ASSE dans la course. En effet, Laurent Nicollin a tenté de céder le club au groupement d’investisseurs GSS avant de se raviser, alors que le long processus de vente était presque bouclé.

FC Metz : Deux buts remontés contre Saint-Etienne

Relégué en Ligue 2 à l’issue de la saison écoulée, le FC Metz fait partie des candidats en lice pour retrouver la Ligue 1. Mieux, il est même parmi les favoris, malgré sa 5e position actuelle. En effet, les Messins ont perdu des points en enregistrant 4 matchs nuls. Ils ont aussi concédé une défaite face au Red Star, un concurrent direct.

Toutefois, l’équipe de Grégory Proment a des ressources pour prétendre au podium. D’ailleurs, elle a remonté deux buts à l’AS Saint-Etienne (2-2) avant la trêve internationale, alors qu’elle était menée (2-0) à 12 minutes de la fin du match.

Des clubs à la traîne, mais pas hors course

Classés en dehors du top 5 actuel, des équipes comme le FC Annecy, Pau FC, Dunkerque ou encore Rodez AF (14e) ne sont pas hors course. Ils pourraient bien se relancer. Même le FC Nantes (15e) peut encore rebondir, malgré son début de saison complément raté. Il n’a que 6 points de retard sur le podium.

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Pour revenir à l’ASSE, elle affiche évidemment des certitudes en ce début d’exercice 2026-2027, mais rien ne lui garantit une place sur le podium final de la Ligue 2 en mai 2027. Elle doit se montrer régulière durant toute la saison pour espérer décrocher son billet retour en Ligue 2.