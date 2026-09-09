Mercato ASSE : accord bouclé, Étienne Mendy arrive chez les Verts

L’AS Saint-Étienne va prochainement officialiser l’arrivée d’Étienne Mendy, en provenance du Diambars FC. Le joueur, qui a notamment été mis à l’essai par Manchester United, a choisi le projet stéphanois.

Mercato ASSE : Étienne Mendy va rejoindre les Verts

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L’ASSE tient un nouveau renfort pour sa politique de post-formation. D’après les informations de Peuple Vert, Étienne Mendy va s’engager prochainement avec le club du Forez. L’accord entre les deux parties serait bouclé depuis plusieurs semaines, mais son arrivée en France avait été retardée par des difficultés liées à l’obtention de son visa.

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Cette situation est désormais réglée. Le jeune Sénégalais se trouve en France depuis environ une semaine et peut donc poursuivre son intégration avant l’officialisation de son transfert. Il arrive en provenance de Diambars, une académie réputée du Sénégal, où il sort d’une saison pleine en deuxième division.

Âgé de 18 ans, Mendy a participé à la montée de son club dans l’élite sénégalaise. Son profil avait également attiré l’attention de plusieurs clubs, avec notamment un passage à l’essai à Manchester United au cours des derniers mois.

Étienne Mendy va rester avec la réserve

Malgré les sollicitations dont il a fait l’objet, Étienne Mendy a finalement choisi de poursuivre sa progression à Saint-Étienne. L’ailier gauche est présenté comme un joueur particulièrement percutant et à l’aise techniquement dans les trente derniers mètres.

Le consultant de la RTS Mounir Sonko a notamment souligné ses qualités de dribbleur et sa capacité à éliminer ses adversaires. « Étienne Mendy est impressionnant », a-t-il notamment déclaré pour décrire le jeune joueur.

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Mendy ne devrait toutefois pas intégrer immédiatement le groupe professionnel de Ian Cathro. Il est d’abord attendu avec la réserve stéphanoise, avec l’objectif de poursuivre son adaptation au football français avant, éventuellement, de se rapprocher du groupe professionnel.

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