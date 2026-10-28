Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Sohaib Naïr de retour, Cathro face à un dilemme

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Malade, Sohaib Naïr a raté la victoire de l’ASSE contre le FC Nantes (1-0). Il est de retour à l’entraînement avant le déplacement à Guingamp, samedi 31 octobre, ce qui offre une solution de plus à Ian Cathro, et un casse-tête.

ASSE : Sohaib Naïr revient au moment où la défense stéphanoise se stabilise

Sohaib Naïr manquait un match de championnat pour la première fois de la saison, à la dixième journée. Il s’entraîne de nouveau. Les données de Data’Scout sur son profil montrent le poids du défenseur algérien dans le système stéphanois. Le joueur de 24 ans avait pourtant tout disputé jusque-là, soit les neuf premiers matchs de Ligue 2, et il retrouve le groupe avant un déplacement spécial.

Naïr faisait partie des habitués de la défense des Verts. Sa disponibilité compte, mais rien n’indique pour l’instant qu’il sera titulaire à Guingamp, aucune décision n’étant connue. Le technicien écossais doit peser deux paramètres : la forme physique d’un joueur qui sort de maladie, et la prestation collective contre Nantes, qu’il serait malvenu de balayer d’un revers de main.

Dans les airs, Naïr impose son autorité

Chez Data’Scout, un chiffre saute aux yeux : l’efficacité de Sohaib Naïr dans les duels aériens, sa qualité la plus marquante. Son centile atteint 98 sur 100 pour les duels gagnés, et 91 sur 100 pour le volume de duels disputés. Autrement dit, il ne se contente pas d’être bon dans ce secteur. On lui envoie aussi sans cesse des ballons, et il va les chercher.

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Le modèle lui donne un indice de 57/100 en tant que défenseur aérien, ce qui le classe troisième de Ligue 2 selon cette classification. Contre une équipe qui joue long et direct, c’est un atout évident. Dans ces matchs, Sohaib Naïr verrouille la surface et soulage ses partenaires. Son poids se mesure donc autant aux duels qu’il remporte qu’à sa simple présence dans les zones défensives où ça chauffe.

Une passe sûre, mais une progression limitée

Son centile de 96 sur 100 en précision de passe rassure aussi sur la circulation du ballon. Il rate peu et aide à conserver la possession, deux choses utiles pour une équipe qui veut construire depuis l’arrière. Ce volet technique vient compléter sa force aérienne et explique l’intérêt que son profil suscite dans l’organisation de l’ASSE.

Les données pointent pourtant une limite nette : sa contribution à la progression du jeu. Les passes progressives de Sohaib Naïr plafonnent au centile 5 sur 100, tandis que ses courses progressives n’atteignent que le centile 32. Sur le plan physique, le tableau est moyen.

Vitesse maximale au centile 56, accélérations brusques au 47, et seulement 14 et 10 pour la distance parcourue en sprint et le nombre de sprints. Ces chiffres décrivent un défenseur qui protège, anticipe et se place, plus qu’un joueur qui multiplie les projections vers l’avant.

Cathro peut-il reconduire la défense qui a battu Nantes ?

Sans Sohaib Naïr contre le FC Nantes, Ian Cathro a dû réorganiser sa défense. Kévin Pedro a glissé dans l’axe aux côtés de Julien Le Cardinal, pendant que João Ferreira retrouvait le couloir droit. Avec ce schéma, Saint-Étienne a gardé sa cage inviolée et s’est imposé 1-0 grâce à Augustine Boakye.

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Le staff dispose d’un élément très concret à peser avant le prochain rendez-vous, et il lui sera difficile de l’ignorer. Le retour de Naïr ne lui garantit donc pas une place dans le onze de départ, loin de là. Ses neuf premières journées plaident pour sa régularité, mais la prestation contre Nantes prouve que l’équipe sait aussi fonctionner avec une autre organisation.

Cathro devra trancher entre le retour d’un défenseur installé dans la rotation de départ et la continuité d’un dispositif qui vient de passer un match entier sans encaisser de but. Pas simple de toucher à ce qui marche, ni d’écarter un titulaire.

Guingamp, des retrouvailles qui ajoutent une dimension particulière

Le déplacement au Roudourou aura une saveur toute personnelle pour Sohaib Naïr. Passé par le centre de formation du Toulouse FC, il avait rejoint Guingamp en 2022. Il y a d’abord évolué avec la réserve, dont il était devenu capitaine, puis a progressé jusqu’à l’équipe professionnelle et découvert la Ligue 2.

Son arrivée à Saint-Étienne à l’été 2026 l’amène ainsi à retrouver un univers qu’il connaît bien. Quelques mois seulement après avoir quitté Guingamp, Sohaib Naïr pourrait donc y revenir sous le maillot stéphanois. Son retour à l’entraînement est un bon signe, mais sa condition physique et les choix tactiques de Cathro pèseront davantage.

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Pour l’ASSE, l’enjeu dépasse les retrouvailles. Il faut bâtir la défense la plus solide possible pour la suite de la saison. Les chiffres décrivent un joueur dominant dans les airs et sûr techniquement, dont les atouts devront s’accorder avec ceux de ses partenaires.