Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : Ça sent mauvais pour Eliezer Mayenda à Rennes

Le Stade Rennais avait de grandes ambitions pour Eliezer Mayenda. Arrivé cet été, l’attaquant espagnol devait apporter une nouvelle solution offensive au club breton. Mais ses prestations encore discrètes ne convainquent pas encore à Rennes.

Stade Rennais : Eliezer Mayenda sous pression à Rennes ?

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22 millions d’euros mis sur la table et, déjà, la machine s’enraye, selon Ouest-France. En posant ce chèque XXL pour arracher Eliezer Mayenda à Sunderland, le Stade Rennais s’offrait un renfort de poids, du moins sur le papier. L’attaquant espagnol, pétri de talent mais encore en construction, débarquait en Bretagne précédé d’une réputation flatteuse.

Mais quelques semaines à peine après sa venue, la situation change. Le doute s’installe. Le malaise grandit au sein de l’environnement rouge et noir. Acheté pour planter des buts au centre de l’attaque, Mayenda s’est vu très vite décalé sur l’aile par son entraîneur Franck Haise.

Eliezer Mayenda en difficulté à Rennes ?

Ce repositionnement a des conséquences sur la performance du joueur à Rennes. Il n’est plus dans sa zone de confort pour faire trembler les filets. Pourquoi recruter un avant-centre pur si c’est pour l’aligner sur un côté ? Cette décision soulève une interrogation : les recruteurs rennais ont-ils réellement ciblé le bon profil pour répondre aux besoins du groupe ?

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Sur la pelouse, le verdict statistique tombe, impitoyable et glacial. L’ancien Sochalien ne pèse pas. Ses ballons touchés se comptent sur les doigts d’une main, ses appels manquent de tranchant et ses tentatives offensives meurent avant de faire trembler les filets adverses.

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Avant d’affronter Lyon, le jeune Espagnol se contentait de courtes apparitions en cours de match, guettant désespérément une première titularisation. Une situation bien trop précaire pour un joueur escorté par un tel montant de transfert.

Grosse inquiétude pour Eliezer Mayenda ?

À Rennes, dépasser la barre des 20 millions d’euros demande des performances solides sur le terrain. Le retour sur investissement se fait attendre, pesant lourdement sur les épaules du jeune homme. Un tel montant accentue la pression. Il transforme la moindre hésitation en échec cuisant et accélère le jugement des supporters impatients.

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Quant aux dirigeants du Stade Rennais, ils ne mettent pas la pression au joueur. Selon eux, un jeune joueur a besoin du temps pour apprivoiser un nouvel environnement, apprivoiser une nouvelle tactique et s’imposer. Sa titularisation récente face aux Lyonnais visait à provoquer ce déclic tant espéré, mais sa sortie peu après la pause n’a rien réglé. Si Mayenda ne hausse pas son niveau de jeu pour justifier son statut, la question de son avenir à Rennes deviendra inévitable.