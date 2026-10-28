Accueil - Mercato OM - Bonne nouvelle à l’OM : Igor Paixão de retour à l’entraînement

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Igor Paixão a repris le chemin de l’entraînement avec l’OM ce mercredi. Son retour constitue un motif d’espoir pour l’Olympique de Marseille en vue du prochain match contre Toulouse.

OM : Igor Paixão abandonne son attelle et reprend le travail

L’Olympique de Marseille peut souffler. Quatre jours avant le choc face à Toulouse en Ligue 1, Igor Paixão a effectué son retour à l’entraînement. Une nouvelle encourageante pour l’ailier brésilien. Les images diffusées par le compte officiel de l’OM confirment cette reprise.

Igor Paixão avait terminé le match contre le Havre (4-3) avec une attelle au bras. Son absence ou sa disponibilité réduite aurait pu peser sur les choix de Bruno Genesio. Les supporters marseillais peuvent en tout cas retrouver le sourire. Même si sa disponibilité pour ce dimanche au Vélodrome reste à confirmer.

Sa présence à l’entrainement montre qu’Igor Paixao a franchi une étape importante. Il faudra néanmoins surveiller son évolution physique avant de déterminer s’il sera réellement en mesure de jouer contre Toulouse.

Des statistiques encourageantes avec l’Olympique de Marseille

Igor Paixão a disputé 10 rencontres toutes compétitions confondues cette saison. Son bilan s’élève à 2 buts et aucune passe décisive en 713 minutes de jeu cumulées. Son retour devrait offrir une solution supplémentaire à l’entraîneur de l’Olympique de Marseille.

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Notamment dans les couloirs où sa capacité à provoquer et à accélérer peut faire la différence. Bruno Genesio compte toujours sur lui malgré son vilain geste à Troyes. Reste à savoir si le Brésilien pourra retrouver suffisamment de rythme. Le staff marseillais devrait évaluer son état physique avant de prendre une décision définitive.

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