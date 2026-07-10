Équipe de France : Passer après Deschamps, un cadeau empoisonné ?

La France s’est qualifiée pour les demi-finales de la Coupe du monde, hier soir, après sa victoire face au Maroc (2-0). Une performance qui fait entrer encore un peu plus Didier Deschamps dans la légende des Bleus, au point de rendre la tâche de lui succéder, après la compétition, quasi impossible.

L’hégémonie de Didier Deschamps en Coupe du monde avec les Bleus

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On dit que le hasard fait bien les choses. Hier soir, il les a encore très bien faites. Au moment où Didier Deschamps répondait aux questions d’après-match au micro de M6, sur le terrain du Gillette Stadium de Boston, la chanson de Charles Aznavour « Emmenez-moi » a retenti. Dans un premier temps, « DD » avait emmené son équipe au bout de la Terre, en Amérique, puis, dans un second temps, au pays des merveilles, en demi-finale de la Coupe du monde, sans embûche.

La première question qui lui fut posée par la journaliste de M6 était : « Vous êtes à combien de demi-finales dans votre carrière de sélectionneur avec l’équipe de France ? » Réponse de l’intéressé : « Je pense que c’est trois consécutives. Ça semble logique et naturel, mais il faut y arriver. » Sur quatre éditions avec l’ancien coach de l’OM à sa tête, les Bleus n’ont jamais fait pire qu’un quart de finale. Trois fois consécutivement dans le dernier carré, trois fois sans trembler, c’est ce qu’on appelle une hégémonie.

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Cependant, Didier Deschamps, ce n’est pas que ça. C’est aussi une façon d’entraîner qui pourrait paraître ringarde, mauvaise ou trop gentille, mais qui ne l’est pas. Il a toujours les mots justes, il dégage un sang-froid de sa zone technique qui imprègne ses joueurs et, de manière druidique, il connaît la potion magique de la gagne. « Didix » possède donc toutes les armes pour emmener une nouvelle fois la Gaule en finale du Mondial.

Thierry Henry prévient son successeur qu’il aura fort à faire

Un CV plus que bien rempli qui, contre-intuitivement dans le monde professionnel d’aujourd’hui, ne trouvera pas facilement preneur. En effet, qui succédera à Didier Deschamps ? Ou plutôt : qui osera lui succéder ? Pour l’instant, c’est Zinédine Zidane, autre légende tricolore, qui devrait reprendre le flambeau. Un flambeau qui, selon Thierry Henry, semble être plus brûlant que prévu, si ce n’est trop.

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L’ancien attaquant d’Arsenal prévenait, au micro de FOX Sports après la rencontre : « Il va être très difficile à remplacer pour nous ». « On a souvent entendu qu’il était chanceux. Non, non ! Cela n’a rien à voir avec la chance. La récompense est dans le risque. Il a souvent pris des risques, mais calculés », a-t-il ajouté. Il concluait ainsi par une remarque plus que pertinente sur son capitaine en 1998 : « Il est le premier dans presque tout ce que la France a gagné. »

Il a gagné la confiance et le respect de ses joueurs

La dernière facette de l’entraîneur, au parcours tout aussi riche en sélection qu’en club, que l’on aurait pu oublier, est sa qualité d’être un meneur d’hommes exemplaire. Sa relation spéciale avec Kylian Mbappé et la confiance qu’il lui octroie à la pointe de l’attaque, malgré les critiques subies sur ce positionnement, en disent long sur lui. Le principe du « je te donne, tu me rends » a été parfaitement compris par l’ensemble de son groupe.

Lorsque Didier Deschamps a perdu sa mère avant France-Norvège, il a pris la décision de quitter les États-Unis pour la France afin d’assister aux obsèques. De retour pour le seizième de finale contre la Suède, son groupe lui a apporté tout son soutien et son respect. Après le match, le capitaine des Bleus expliquait : « Toute l’équipe était là avec lui, c’est important […] On est tous derrière le coach, peu importe ce qui se passe, on voulait lui faire ressentir qu’il n’était pas tout seul. »

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« C’est l’ADN de ce groupe d’être tous ensemble, de vraiment être soudés », a-t-il poursuivi. La suite de l’histoire pour l’équipe de France est programmée le 14 juillet prochain, jour de fête nationale, à Arlington. Ce sera soit contre l’Espagne, soit contre la Belgique pour une place en finale de la Coupe du monde. Et espérer, le 19 juillet, que Deschamps tire sa révérence en beauté, avec une troisième étoile.