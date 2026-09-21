Accueil - Mercato OM - OM : La DNCG ouvre la porte à l’arrivée de 2 joueurs libres ?

Même si le mercato est officiellement terminé, une nouvelle opportunité se dessine à l’OM. La DNCG pourrait donner son feu vert pour l’arrivée de deux joueurs libres de tout contrat.

Le mercato de l’OM, une immense déconvenue pour Bruno Genesio ?

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Le JDD expliquait récemment que Frank McCourt avait injecté près de 120 millions d’euros à l’Olympique de Marseille au cours du dernier semestre. La stratégie du milliardaire américain a cependant cet été puisqu’il a décidé de fermer le robinet. Ce virage économique, combiné aux restrictions de la DNCG et l’UEFA, a complètement paralysé le mercato de l’OM.

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Le club phocéen s’est séparé de onze cadres cet été. Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubameyang, Leonardo Balerdi, Quinten Timber ou encore Facundo Medina figurent sur cette liste de départ. Aucune recrue en revanche n’a été signée pour compenser ces nombreux départs. Cette absence de renforts reste une immense déconvenue pour Bruno Genesio.

L’entraîneur de l’OM s’attendait certes à voir plusieurs cadres s’en aller durant l’intersaison. Mais il espérait au moins pouvoir compter sur l’arrivée de trois à quatre renforts. La réalité s’est avérée bien plus brutale. Son groupe est affaibli et manque de profondeur sur le banc. Les blessures inquiétantes d’Amine Harit et d’Igor Paixao face au PSG amplifient cette fragilité.

L’espoir d’un assouplissement de la DNCG ?

Le début de saison catastrophique et l’infirmerie de l’OM qui s’agrandit mettent la pression sur le technicien de 59 ans. Ce dernier a ouvertement annoncé son intention de clarifier la situation avec sa direction. Bruno Genesio déclarait en conférence de presse : « je vais avoir des discussions avec mes dirigeants ».

C’est dans ce contexte morose qu’une lueur d’espoir ressurgit à l’Olympique de Marseille. Le compte spécialisé Le Petit OM sur le réseau social X estime qu’un allègement des contraintes imposées par la DNCG n’est pas totalement exclu. Tout repose désormais sur les décisions de Frank McCourt.

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« Je suis McCourt, je profite de la trêve pour présenter le plan d’efforts à la DCNG et donner un peu d’air à Génésio avec une ou deux recrues libres, ou à minima la possibilité en décembre d’avoir la garantie de pouvoir recruter en cas de ventes », a posté l’insider.

Sauver la saison grâce à des recrues à zéro euro ?

Cette démarche, si elle venait à se confirmer, permettrait à Bruno Genesio d’accueillir rapidement une ou deux recrues libres de tout contrat. Les noms de Karl Toko-Ekambi et Krépin Diatta avaient circulé un temps du côté de l’OM. Ces deux joueurs sont toujours en quête d’un nouveau club.

Et ils n’ont pas à s’inquiéter de la fermeture du mercato. Leur statut d’agent libre le permet de signer avec n’importe au cours de cet exercice. Cette éventuelle initiative de l’Olympique de Marseille serait aussi un signal fort envoyé aux supporters. Ceux-ci sont profondément anxieux face aux récentes prestations de leur équipe.

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Le club phocéen dispose de trois semaines de trêve pour panser ses plaies et repenser sa stratégie. Son avenir dépend en grande partie de sa direction à saisir ou non cette opportunité.