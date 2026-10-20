Accueil - Mercato OM - Mercato OM : Le MHSC ne lâche pas Ngapandouetnbu si facilement

Six matchs sans encaisser en 9journées, Simon Ngapandouetnbu brille dans les cages du MHSC. Au point où son retour à l’OM anime les débats. Sauf que son ancien ne dispose d’aucune priorité pour le rapatrier.

Parti de l’OM, Simon Ngapandouetnbu régale à Montpellier

Simon Ngapandouetnbu est en train de changer de statut. Le gardien camerounais est longtemps resté dans l’ombre à l’Olympique de Marseille, où il n’a jamais disputé un match officiel avec l’équipe A. Il a finalement fait le choix de rejoindre Montpellier en aout 2025.

Un choix concluant, puisque que Simon Ngapandouetnbu est devenu un pilier du MHSC. Il affiche en ce début de saison des performances impressionnantes. Six matchs sans but encaissé. Ce bilan parle pour lui après neuf journées de Ligue 2.

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Le joueur formé à l’OM est d’abord passé par Nîmes en prêt, où il avait signé onze clean sheets en 26 rencontres. Le portier de 23 ans a su transformer sa confiance en résultats. Dès son arrivée dans l’Hérault,, son entraîneur Zoumana Camara l’avait présenté comme le numéro un.. Le joueur lui donne raison semaine après semaine.

Aucune clause de rachat pour l’Olympique de Marseille

Ce gardien qui manquait de temps de jeu à l’Olympique de Marseille, enchaîne désormais les matchs est essentiel. Sa marge de progression reste importante. Et ses performances ne passent évidemment pas inaperçues du côté de la Canebière. L’OM souhaitait recruter un nouveau gardien pour concurrencer Jeffrey De Lang.

Le club phocéen pourrait être tenté de rapatrier son ancien portier. Sauf le dossier Simon Ngapandouetnbu est moins simple qu’il n’y paraît. Mohamed Toubache-Ter assure que l’OM ne bénéficie d’aucune clause de rachat prioritaire pour récupérer automatiquement son ancien gardien.

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L’insider assure que club phocéen conserverait uniquement 50 % des droits du joueur. Cette part ne lui garantit en rien le pouvoir d’imposer son retour. Cette version tranche avec les informations qui circulaient lors de son transfert à Montpellier.

Un état d’esprit tourné vers l’Hérault

Autre élément de poids ? L’état d’esprit de Simon Ngapandouetnbu. Mohamed Toubache-Ter se veut rassurant pour les supporters montpelliérains. « Le joueur est à fond avec Montpellier, on a zéro crainte », a-t-il posté. Le message est clair. Le portier camerounais reste concentré sur son aventure montpelliéraine alors que les convoitises pourraient grandir au fil de la saison.

Le joueur est à fond avec Montpellier, on a zéro crainte.



Merci à toi, c’est avec plaisir.

Tout roule merci & j’espère que toi aussi. — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 19, 2026

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Le scénario d’un retour à Marseille à l’été 2027 reste certes envisageable, mais rien ne permet de l’affirmer aujourd’hui. L’OM devra convaincre deux parties. Montpellier est peu enclin à se séparer d’un gardien qui donne pleinement satisfaction. Et le joueur lui-même savoure enfin la confiance qu’il attendait. Le temps jouera un rôle clé dans ce dossier.