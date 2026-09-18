OM : Medhi Benatia au cœur d’une polémique après Besiktas

La déroute de l’OM à Besiktas (4-1) continue de provoquer de vives réactions. Les récents commentaires de Medhi Benatia sur Canal+ font hurler certains observateurs phocéens, à commencer par Mathieu Grégoire.

OM : Medhi Benatia, une prise de parole qui irrite les supporters ?

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Medhi Benatia a quitté ses fonctions de directeur sportif à l’Olympique de Marseille cet été, au terme d’une saison mouvementée. Il a rapidement troqué son costume de dirigeant pour un nouveau poste : celui de consultant sportif sur Canal+. Cette reconversion express, qui semblait naturelle pour un ancien joueur de son calibre, provoque déjà quelques étincelles. Notamment ses prises de position sur son ancien club.

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Medhi Benatia a en effet livré jeudi soir un débriefing sur la rencontre entre l’OM et le Besiktas en Ligue Europa. Une soirée cauchemardesque pour les Phocéens, balayés (4-1) en terre turque. Le Marocain n’a pas caché ses doutes concernant le système de jeu de l’OM. « Je pense qu’il va falloir se poser des questions sur le système à un moment donné (…) Peut-être qu’à trois milieux, ils seraient plus couverts défensivement », a déclaré Benatia sur la chaine cryptée.

Qu’est-ce que Mathieu Grégoire lui reproche ?

Medhi Benatia a aussi commenté le mercato de l’OM qui s’est achevé sans la moindre recrue. Cette prise de parole n’est pas passé inaperçue sur la Canebière. Elle a provoqué l’ire de certains supporters, mais aussi celle de la presse locale. Le journaliste Mathieu Grégoire de L’Équipe n’a pas manqué de pointer du doigt ce qu’il qualifie de véritable malaise.

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Il estime que Benatia, qui était en poste à l’OM il y a à peine trois mois, ne peut pas juger convenablement des joueurs qu’il avait lui-même de recruté. Le confère indique que sa sortie position ressemble à s’y méprendre à un conflit d’intérêts. « C’est quelque chose que je dirai à Medhi Benatia quand je le verrai. Je trouve bizarre qu’un directeur sportif qui était encore en poste dans un club il y a moins de trois mois aille commenter un match ou juger les performances de joueurs qu’il a lui-même recrutés, dans un contexte qui a été très compliqué à la fin », a-t-il lancé sur le plateau de FC Marseille.

Une responsabilité dans la crise qui secoure l’Olympique de Marseille ?

Au vu de ces propos, l’ancien dirigeant de l’OM refuserait implicitement d’assumer pleinement sa part de responsabilité dans la crise qui secoue l’Olympique de Marseille. Un temps de latence serait préférable avant de s’improviser observateur neutre du début de saison chaotique des Phocéens. Quoi qu’il en soit, cette polémique prouve à quel point l’environnement marseillais peut vite dégénérer.

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Medhi Benatia se retrouve au centre des débats même après son départ. Tandis que Bruno Genesio et ses hommes devrint vite oublier cette humiliation à Besiktas pour se concentrer sur leur prochain défi. Ce sera notamment le Classique face au Paris Saint-Germain dimanche soir au Vélodrome.