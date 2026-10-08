OL-RC Lens : Tagliafico absent, Niakhaté vers un forfait contre Palace

Paulo Fonseca a confirmé jeudi ce que l’on redoutait à Lyon. Pour le choc OL-RC Lens de la 6e journée de Ligue 1, vendredi à 20h45 à Bollaert, Nicolas Tagliafico est absent du groupe. Moussa Niakhaté, lui, se dirige vers un forfait contre Crystal Palace en Ligue Europa, six jours plus tard.

Pourquoi Tagliafico est absent pour OL-RC Lens ?

Le latéral gauche argentin n’est pas blessé. Il est rentré trop tard de sélection pour être intégré au groupe, et l’entraîneur lyonnais a tranché lors de sa conférence de presse d’avant-match. L’ancien joueur de l’Ajax « ne fera pas non plus partie du voyage ».

Nicolas Tagliafico ne fera pas le déplacement à Bollaert. © IconSport

Sa trêve n’a pourtant pas été très chargée. Il avait déjà manqué la large victoire contre le Stade Rennais (4-0) le 19 septembre, à cause d’une légère gêne musculaire. Convoqué ensuite par l’Argentine, il n’a joué ni contre la Bolivie ni contre le Burkina Faso, et s’est surtout entraîné seul. Le déplacement dans le Pas-de-Calais sera donc son deuxième match de Ligue 1 d’affilée manqué.

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Niakhaté absent à Bollaert, Crystal Palace compromis

Le cas de Moussa Niakhaté inquiète un peu plus. Le défenseur central de 30 ans, associé ces dernières semaines à Felix Bacher, s’est blessé aux ischio-jambiers avec le Sénégal, au point de déclarer forfait pour le match amical contre les Comores au stade Vélodrome. L’IRM passée à Marseille a confirmé la lésion, révélée lundi par L’Équipe, et la fédération sénégalaise l’a libéré pour qu’il poursuive ses soins à Lyon.

Son absence pour OL-RC Lens était attendue. Ce qui change, c’est la suite. « Il sera sûrement indisponible pour Crystal Palace », a reconnu son entraîneur Fonseca. Les Lyonnais reçoivent le club londonien le jeudi 15 octobre en Ligue Europa et devront, selon toute vraisemblance, se passer de leur défenseur sénégalais pour la deuxième fois en une semaine.

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Vendredi, l’Autrichien devrait donc changer de partenaire dans l’axe. Lyon Foot cite Ruben Kluivert et Clinton Mata comme les deux options les plus probables.

Ouédraogo, la blessure qui pèse le plus

Le principal souci de Fonseca se situe ailleurs. « Le principal problème est que Moussa Niakhaté et Mohamed Ouédraogo sont revenus blessés », a-t-il expliqué. Le Lyonnais de 23 ans souffre d’une rupture du ligament croisé et se trouve promis à plusieurs mois d’absence.

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Une semaine de travail à six joueurs avant la reprise

La trêve internationale a vidé le Groupama OL Training Center. « C’était une semaine difficile car on a travaillé avec six joueurs », a raconté le technicien portugais. Les internationaux sont rentrés au compte-gouttes, d’Ernest Nuamah lundi à Loïs Openda, Felix Bacher et Mads Bidstrup mardi, comme nous l’avions détaillé dans notre point sur le casse-tête de Fonseca avant Lens et Crystal Palace. « Quand ils sont rentrés, on avait qu’un jour pour travailler donc oui c’est le plus difficile. »

Fonseca refuse malgré tout de noircir le tableau : « Aujourd’hui le groupe est motivé, content et c’est le plus important. »

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Pour Lyon, ce déplacement met fin à trois semaines sans match de championnat, face à un adversaire qui ajoute sa part d’inconnu. Le club nordiste a changé d’entraîneur et n’a disputé qu’un match sous ses ordres, contre Monaco. « C’est difficile de prévoir ce que sera le Lens de demain, parce qu’ils ont seulement un match avec leur nouvel entraîneur », a résumé Fonseca, qui assure avoir préparé « différents scénarios ». Côté lensois, Samson Baidoo a finalement été déclaré apte pour recevoir les Gones.

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