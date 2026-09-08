Mercato OL : Mathys De Carvalho rejoint Al-Diriyah pour 1,1 M€

L’Olympique Lyonnais a officialisé le transfert de Mathys De Carvalho à Al-Diriyah, promu cette saison en Saudi Pro League. Formé au club, le milieu de terrain de 21 ans s’est engagé pour trois saisons, dans le cadre d’une opération estimée à 1,1 million d’euros.

Mercato : Mathys De Carvalho quitte officiellement l’OL

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L’OL poursuit son dégraissage. Après plusieurs départs enregistrés durant le mercato, le club rhodanien a officialisé celui de Mathys De Carvalho, qui rejoint Al-Diriyah en Arabie saoudite. Le montant du transfert s’élève à 1,1 million d’euros, auquel s’ajoute un intéressement de 10 % sur la plus-value d’un éventuel futur transfert.

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Ce départ intervient alors que l’Olympique Lyonnais cherche toujours à alléger son effectif et sa masse salariale. Présent en conférence de presse, le directeur sportif Matthieu Louis-Jean avait justement indiqué que certains joueurs pouvaient encore quitter le club en fonction des marchés des transferts toujours ouverts.

Formé à l’Academy, Mathys poursuit son aventure à Al Diriyah 🇸🇦



Merci pour toutes ces années sous nos couleurs et bonne continuation pour la suite, Mathys ! ❤️💙 pic.twitter.com/6AIIMWLzv7 — Olympique Lyonnais (@OL) September 7, 2026

Mathys De Carvalho a signé un contrat de trois ans avec Al-Diriyah, soit jusqu’au 30 juin 2029. Il quitte ainsi son club formateur après seize années passées à Lyon, puisqu’il avait rejoint l’Academy en 2010.

22 matchs avec l’équipe professionnelle

Le milieu de terrain avait franchi une nouvelle étape de sa carrière à l’été 2025 en intégrant le groupe professionnel et en signant son premier contrat. Ses débuts avec l’équipe première remontent au 19 septembre 2025 contre Angers.

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Au total, Mathys De Carvalho aura disputé 22 rencontres avec l’OL toutes compétitions confondues avec 12 en Ligue 1, 8 en Ligue Europa, une en Coupe de France et une en tour préliminaire de Ligue des champions. Barré par une forte concurrence dans l’entrejeu lyonnais, le joueur de 21 ans va désormais tenter de trouver davantage de temps de jeu en Arabie saoudite.

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À Al-Diriyah, il retrouvera notamment plusieurs joueurs passés par la Ligue 1, dont Chancel Mbemba, Idrissa Gueye, Enzo Millot et Gaëtan Laborde.