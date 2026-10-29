Accueil - Mercato OM - OM : La femme d’Igor Paixao, source de tensions à Marseille

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L’OM s’attend à vivre un mercato hivernal très agité avec un Igor Paixao qui se rapproche de la porte de sorte. L’entourage de l’ailier brésilien, et notamment son épouse, agacerait les décideurs marseillais suite à plusieurs messages énigmatiques sur les réseaux sociaux.

Igor Paixao veut quitter l’OM cet hiver, comme Hojbjerg

Bruno Genesio risque de se passer de deux cadres de son vestiaire. L’entraîneur de l’Olympique de Marseille, soutenu par Grégory Lorenzi, avait pesé de tout son poids pour maintenir Igor Paixao cet été. Son intervient avait permis d’annuler le transfert de l’attaquant brésilien à Sunderland.

Sauf que la donne devrait changer cet hiver. L’insider Mohamed Toubache-Ter révèle qu’Igor Paixao a récemment formulé le souhait de quitter l’OM en janvier. Pierre-Emile Hojbjerg partagerait aussi ce souhait. Le possible départ du Danois n’a rien d’une surprise.

Højbjerg & Paixão veulent quitter Marseille en Janvier prochain.



La communication de la femme de ce dernier agace énormément !!



Pour satisfaire Mc Court, le secteur sportif va valoriser des jeunes. #OM — Mohamed TOUBACHE-TER (@MohamedTERParis) October 29, 2026

Il était poussé dehors cet été avant de refuser de rejoindre Newcastle United. Son salaire figure parmi les plus élevés de l’OM. Pierre-Emile Hojbjerg a perdu son statut d’intouchable suite à sa blessure durant la trêve internationale. Et son départ soulagerait un peu la masse salariale du club

Sa compagne agace l’Olympique de Marseille

Le cas Igor Paixao surprend davantage. Son entourage, et en particulier sa compagne, agacerait les dirigeants. Ses publications sur les réseaux sociaux annonçaient dès l’été dernier un départ qui n’a pas eu lieu. Le Brésilien n’a pas encore pris la dimension de leader offensif espérée.

Lire aussi : OM : Nabil Djellit détruit Igor Paixao après la défaite à Graz

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Il totalise 8 matchs toutes compétitions confondues, dont 7 comme titulaire. En Ligue 1, son bilan reste modeste. 2 buts et 1 passe décisive. Igor Paixao avait pourtant terminé la saison dernière avec 12 buts et 7 passes décisives en 42 matchs. Il peine à retrouver ce niveau de jeu.

Nabil Djellit le détruit après la défaite à Graz

Les critiques à son égard se multiplient. Sachant que l’ancien joueur de Feyenoord a été acheté 30 millions d’euros, bonus exclus. Nabil Djellit déclarait : « c’est un joueur batte de baseball. Il fait toujours la même chose (…) Il passe quasiment jamais un dribble, combine pas avec les autres, il est décevant ».

Ces deux départs traduisent aussi une volonté de Frank McCourt. Le propriétaire de l’OM aspire à vendre les joueurs à forte valeur marchande tout en donnant le pouvoir aux jeunes. Cette stratégie devrait se poursuivre en janvier.

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