OM : Arthur Vermeeren dément la bagarre avec Geoffrey Kondogbia

Arthur Vermeeren est revenu sur son passage difficile à l’OM, notamment sur son expulsion contre le FC Nantes et les rumeurs d’altercation avec Geoffrey Kondogbia. Dans un entretien accordé à Het Laatste Nieuws, le milieu belge défend également sa relation avec Roberto De Zerbi et affiche sa volonté de relancer sa carrière au Royal Antwerp.

OM : Une expulsion qui a fait basculer l’aventure marseillaise de Vermeeren

Arthur Vermeeren n’a pas quitté l’OM sans garder quelques cicatrices sportives. Prêté par le RB Leipzig à l’été 2025, le milieu de terrain belge espérait franchir un cap sous les ordres de Roberto De Zerbi. Mais son passage sur la Canebière a pris une tournure bien moins favorable après son expulsion contre le FC Nantes, le 4 janvier 2026. Dans un entretien accordé au média belge Het Laatste Nieuws, le joueur revient sur cet épisode qui a profondément marqué sa saison.

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« J’avais pourtant bien commencé là-bas. Jusqu’à ce stupide carton rouge. Ça a tout changé pour moi », reconnaît-il. Avant cet incident, le jeune milieu avait obtenu six titularisations lors de ses quatorze premières rencontres. Au total, il a disputé 26 matchs sous le maillot olympien, pour 1 211 minutes toutes compétitions confondues. Des chiffres qui témoignent d’une présence réelle dans la rotation marseillaise, sans toutefois lui permettre de s’installer durablement dans les plans de son entraîneur.

De Zerbi, un entraîneur exigeant mais sans rancune

Les relations entre Arthur Vermeeren et Roberto De Zerbi ont également alimenté les discussions. En octobre 2025, après avoir remplacé le Belge à la mi-temps d’une rencontre contre Angers, l’entraîneur italien avait critiqué son engagement dans les duels.

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Une sortie qui aurait pu laisser des traces chez un joueur encore en phase d’adaptation. Pourtant, Vermeeren affirme ne pas avoir interprété ces remarques comme une attaque personnelle. « Il ne le disait pas méchamment. De Zerbi est juste très imposant et direct. Je ne l’ai pas vu comme ça », explique le milieu belge.

Il reconnaît aussi que ses performances ont eu des conséquences sur son temps de jeu : « De Zerbi m’a donné beaucoup de confiance, et quand on fait une erreur comme celle-là, il faut en assumer les conséquences. » Malgré la frustration liée à sa mise à l’écart progressive, le joueur assure avoir continué à échanger avec son ancien entraîneur, sans dévoiler la teneur de leurs conversations.

Kondogbia et Vermeeren, une bagarre qui n’aurait jamais existé

L’autre épisode sensible concerne Geoffrey Kondogbia. Au début de l’année 2026, des rumeurs faisaient état d’une altercation entre les deux milieux à l’entraînement, pendant que le contexte sportif était particulièrement tendu pour l’Olympique de Marseille.

L’élimination en Ligue des champions contre le Club Bruges, sur un score de 3-0, puis le nul contre le Paris FC (2-2), après avoir mené de deux buts, avaient accentué la pression autour du club. Dans cet environnement, une séance musclée pouvait rapidement devenir une affaire médiatique. Arthur Vermeeren balaie cependant l’hypothèse d’une bagarre avec son ancien coéquipier.

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« C’est complètement faux. Les médias en ont fait une farce », affirme-t-il. Le Belge précise qu’il s’agissait d’un entraînement réunissant les remplaçants au lendemain d’une défaite. Il reconnaît des tacles appuyés et de la frustration, tout en rejetant fermement l’idée d’un affrontement physique. La nuance est importante : une séance tendue ne constitue pas, à elle seule, la preuve d’une altercation entre joueurs.

Antwerp, le point de départ d’une nouvelle ascension

De retour au Royal Antwerp, son club formateur, Arthur Vermeeren cherche désormais à retrouver la régularité qui lui a manqué lors de ses dernières expériences. Après des passages à l’Atlético de Madrid, au RB Leipzig puis à Marseille, le milieu belge entend reconstruire sa trajectoire sans brûler les étapes.

Ses trois titularisations avant la trêve internationale lui offrent un premier motif d’espoir, même si la confirmation devra venir sur la durée. Le joueur assure que ces difficultés l’ont rendu plus solide mentalement. « À cause de tout ce qui s’est passé, je suis mentalement plus mûr que mes coéquipiers. Les périodes difficiles m’ont endurci », estime-t-il.

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Face à ceux qui voient dans son retour en Belgique le signe d’une carrière déjà compromise, il oppose une réponse pleine de détermination : « Allons, j’ai 21 ans ! Ma carrière ne fait que commencer. » Son ambition reste claire : retrouver le plus haut niveau rapidement, mais sans précipitation. À Marseille, l’histoire est terminée ; pour Vermeeren, le prochain chapitre reste à écrire.