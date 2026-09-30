ASSE : 12 internationaux absents, Cathro change ses plans

La trêve internationale prive actuellement l’ASSE de douze joueurs retenus avec leurs sélections, ce qui oblige Ian Cathro à adapter le travail du groupe professionnel. Cette situation permet aussi à l’entraîneur stéphanois d’intégrer davantage de jeunes et de suivre plusieurs joueurs en phase de reprise avant le match amical contre le FC Sion vendredi.

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Comme le rapporte le club sur ses canaux officiels, l’ASSE travaille avec un groupe fortement réduit pendant cette deuxième semaine de trêve internationale. Douze joueurs professionnels manquent à l’appel, ce qui contraint Ian Cathro et son staff à modifier leur organisation quotidienne. Les Stéphanois encore présents ont repris l’entraînement lundi après plusieurs jours de coupure.

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Cette configuration a toutefois un avantage évident . Elle offre davantage d’espace aux pensionnaires de la réserve. Valentin Depalle, Elyes Dhaoui, Tom Teillol, Issam Cheikh, Lucas Reynaud et Jediaél Mbambi ont notamment été intégrés aux séances des professionnels. Pour ces jeunes, l’absence des internationaux ressemble donc à une porte entrouverte qu’il faut maintenant pousser avec conviction.

Ces jeunes peuvent-ils vraiment profiter de cette fenêtre ?

La présence de nombreux joueurs issus de la réserve ne relève pas seulement d’un dépannage numérique. Ian Cathro dispose d’une occasion concrète d’observer leur comportement au contact du groupe professionnel, leurs qualités techniques, mais aussi leur capacité à supporter le rythme et les exigences du haut niveau. Une première étape avant un rendez-vous plus révélateur : l’opposition face au FC Sion, programmée vendredi.

Cette approche correspond d’ailleurs à l’intérêt affiché par Cathro pour le développement des jeunes joueurs. Lors d’une interview accordée à l’UEFA avant son arrivée à Saint-Étienne, l’Écossais expliquait vouloir travailler sur « le potentiel de chaque joueur à atteindre les sommets ». Cette déclaration concernait alors son travail de formation, mais elle donne un éclairage intéressant sur l’utilisation actuelle de cette trêve. Faute de plusieurs cadres, les jeunes disposent de davantage de temps pour montrer ce qu’ils valent.

Quels joueurs profitent aussi de cette trêve pour revenir ?

L’autre enjeu se situe du côté de l’infirmerie de l’ASSE. Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg ont retrouvé les séances collectives et peuvent donc progressivement renouer avec le rythme du groupe. Pour le staff de Ian Cathro, cette période sans échéance officielle immédiate permet de gérer leur retour avec davantage de précaution, sans forcément précipiter leur réapparition en compétition.

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La situation reste en revanche moins avancée pour Mahmoud Jaber et Lassana Traoré. Le premier poursuit encore son travail à l’écart du collectif, tandis que le second doit patienter après une rechute survenue durant la préparation estivale. Quant à João Ferreira, son apparition avec un masque de protection sur le nez a attiré l’attention. L’origine exacte de cette protection n’a pas été précisée, mais le défenseur participe aux séances collectives, ce qui constitue un élément plutôt rassurant à ce stade.

Que va changer le match contre le FC Sion ?

Le rendez-vous contre le FC Sion devrait constituer le véritable test de cette période particulière. Avec douze internationaux absents, Ian Cathro pourrait donner davantage de responsabilités aux jeunes déjà invités à travailler avec les professionnels. Pour eux, passer de l’entraînement à une opposition face à une équipe étrangère représentera un changement de dimension et une occasion supplémentaire de se faire remarquer.

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Le contexte permet surtout à l’ASSE de travailler sur plusieurs tableaux en même temps. Le staff prépare la reprise du championnat, accompagne les joueurs convalescents et observe des éléments de la formation qui auraient probablement disposé de moins de visibilité avec un effectif au complet. La trêve n’est donc pas simplement une parenthèse imposée par le calendrier. Pour Ian Cathro, elle devient aussi une période d’évaluation grandeur nature.