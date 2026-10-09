Accueil - Mercato ASSE - ASSE – Rodez AF : Vers une compo remaniée de l’AS Saint Etienne

Il est fort probable que l’entraîneur de l’ASSE procède à des changements dans sa compo face à Rodez AF, samedi, compte tenu de la forme du moment des joueurs après la longue trêve internationale.

ASSE : Le Cardinal et Jaber absents contre Rodez

Le groupe de l’ASSE n’est pas au grand complet après trois semaines de trêve internationale. Julien Le Cardinal n’est pas apte pour affronter Rodez, lors de la 8e journée de Ligue 2. Sorti contre le FC Metz à la suite d’un coup à la cuisse, il n’est pas suffisamment guéri pour rejouer. Mahmoud Jaber sera également absent, comme annoncé par Ian Cathro en conférence de presse d’avant-match.

Lire aussi : Mercato ASSE : Jordan André Zibi signe et dévoile ses ambitions

L’entraîneur de l’AS Saint Etienne est également confronté à un souci de fraîcheur dans son effectif. Une douzaine de joueurs, dont six cadres, étaient absents pendant la fenêtre internationale. Parmi eux, certains ont parcouru de longues distances pour rejoindre leur sélection respective en regroupement et/ou pour aller disputer les matchs.

Cardona, Old et Davitashvili : les plus sollicités en sélection

D’autres ont également été très sollicités pendant cette fenêtre internationale. Irvin Cardona a disputé l’intégralité de trois matchs officiels avec Malte. Zuriko Davitashvili a pris part à quatre matchs avec la Géorgie, pour une titularisation.

À voir

RC Lens : Abdallah Sima blessé, qui pour animer l’attaque du RCL

Ben Old a été titulaire à trois reprises contre la Chine, le Panama et le Japon en finale de la Kirin Cup. Aron Csongvai a joué trois matchs, mais a été titulaire deux fois. Quant à Augustine Boakye et Kevin Pedro, ils ont disputé chacun deux matchs avec, respectivement, le Ghana et la RD Congo.

Lire aussi : ASSE : Les recommandations de Rocheteau pour la montée en Ligue 1

Sohaib Naïr a, lui, joué un match avec l’Algérie. Quant à Tamar Svetlin, il a rejoint la sélection de Slovénie, qui a affronté l’Écosse (deux fois), la Macédoine du Nord et la Suisse. Cependant, le milieu de terrain de l’ASSE n’a pas disputé la moindre minute.

Des internationaux rentrés fatigués à Saint-Etienne

La plupart de ces internationaux sont rentrés mercredi. C’est donc jeudi que Ian Cathro a pu avoir tout son groupe à disposition, lors de l’avant-dernière séance de préparation pour le match contre Rodez.

Le technicien écossais a reconnu que ces internationaux étaient fatigués compte tenu de leurs longs périples. « Mercredi, nous nous sommes entraînés tard pour que tout le monde soit présent. Évidemment, certains étaient fatigués », a-t-il laissé entendre en conférence de presse d’avant-match.

Priorité aux joueurs plus frais physiquement

Tous ces facteurs combinés, il ne serait pas surprenant de voir une équipe de Saint-Etienne un peu remaniée contre les Ruthénois. Des joueurs plus frais devraient être alignés d’entrée de jeu. Restés dans le Forez, Maxime Bernauer, Chico Lamba, Thierno Ballo et Jakob Breum sont concernés.

À voir

PSG : Warren Zaïre-Emery et Ferran Torres de retour au Campus PSG

Lire la suite sur l’ASSE :

ASSE-Rodez : Irvin Cardona annonce la couleur avant le duel

ASSE-Rodez : Le RAF presque au complet pour défier les Verts

À voir

OM : Nnadi et Abdelli, un duo surprise attendu contre Troyes

Néanmoins, il sera difficile pour Ian Cathro de se passer des services du buteur Irvin Cardona, même si ce dernier a été très sollicité en sélection. L’attaquant international maltais (11 sélections) est auteur de 4 buts et 4 passes décisives en 7 matchs de Ligue 2 en ce début de saison.

La compo probable de l’ASSE contre Rodez AF :

Gardien de but : G. Larsonneur

Défenseurs : K. Pedro, S. Naïr, C. Lamba, M. Bernauer

Milieux de terrain : A. Csongvai, T. Svetlin, J. Breum

Attaquants : T. Ballo, A. Boakye, I. Cardona