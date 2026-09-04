Mercato ASSE : fin de feuilleton, Djylian N’Guessan à Liverpool !

Liverpool a officialisé ce vendredi le transfert de Djylian N’Guessan, jeune attaquant de 18 ans formé à l’ASSE. L’international U20 français rejoindra officiellement les Reds en janvier 2027.

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Le feuilleton Djylian N’Guessan touche finalement à sa conclusion. Alors que le transfert du jeune attaquant vers Liverpool avait été évoqué dès la fin du mercato estival, l’opération n’avait pas pu être finalisée immédiatement. Le joueur avait finalement prolongé son contrat avec l’ASSE jusqu’en juin 2028 avant de rejoindre Brest en prêt, sans option d’achat.

Liverpool a finalement officialisé l’accord ce vendredi. Le club anglais a bouclé le transfert du natif de Saint-Nazaire pour 5 millions d’euros, auxquels s’ajoute une clause de revente en faveur des Verts. Le passage du joueur chez les Reds est toutefois différé jusqu’au mois de janvier 2027.

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Cette situation s’explique notamment par les contraintes liées au nombre de joueurs prêtés à l’étranger par Liverpool. Les Reds ont actuellement atteint leur plafond avec six joueurs concernés. Le départ de N’Guessan vers l’Angleterre pourra donc intervenir lors du mercato hivernal.

Un passage par Brest avant Liverpool

En attendant de rejoindre Liverpool, Djylian N’Guessan va poursuivre sa progression en Ligue 1 sous les couleurs du Stade Brestois. Le jeune attaquant a rejoint le club breton en prêt pour l’exercice 2026-2027 afin de bénéficier de temps de jeu et de continuer à évoluer au plus haut niveau français.

We have agreed a deal to sign Djylian N'Guessan from Saint-Etienne, with the French forward set to officially join the club on a permanent transfer in January 🔴



The 18-year-old will now spend the rest of the 2026-27 season on loan at Ligue 1 side Stade Brestois ℹ️ pic.twitter.com/MoXVl2oCxb — Liverpool FC (@LFC) September 4, 2026

Liverpool devra ensuite décider de son avenir pour la seconde partie de saison. Si une place se libère dans son contingent de joueurs prêtés à l’étranger, N’Guessan pourrait poursuivre son aventure à Brest jusqu’à la fin de l’exercice. Une décision dépendra également de son temps de jeu et de son évolution.

Un pur produit de l’ASSE

Formé à Saint-Étienne depuis l’âge de 7 ans, Djylian N’Guessan a gravi tous les échelons de la formation stéphanoise avant de découvrir l’équipe professionnelle en janvier 2025 sous les ordres d’Eirik Horneland. Il compte déjà 13 apparitions et un but avec les Verts.

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Le jeune attaquant s’est également illustré avec les sélections françaises. Il avait notamment inscrit quatre buts lors de l’Euro U17, où il figurait dans l’équipe type du tournoi, avant de participer à l’épopée des Bleuets au Mondial U20 en 2025, conclu à la quatrième place.