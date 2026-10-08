Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Endrick s’éloigne de Lyon et se rapproche de l’Italie

Alors qu’un nouveau départ d’Endrick du Real Madrid se profile, l’OL reste en embuscade. Mais cette fois, le Brésilien pourrait rebondir dans le championnat italien où il a des touches, dont une concrète.

Meracto : Après l’OL, Endrick favorable à un nouveau prêt

En manque de temps de jeu au Real Madrid, Endrick est déjà sur le départ. José Mourinho (63 ans), le nouvel entraîneur de La Maison Blanche ne compte pas sur lui. Le jeune attaquant est donc favorable à un nouveau prêt, comme la saison dernière. L’OL, où il avait passé la deuxième moitié de la saison (entre janvier et juin 2026), est toujours intéressé par son retour.

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Pendant le mercato d’été, le club rhodanien avait d’ailleurs tenté de négocier à nouveau le prêt du Brésilien, pour une durée d’une saison, mais la demande de Michele Kang (67 ans) a été repoussée par la direction madrilène.

En effet, le Real Madrid espérait relancer Endrick, à la suite de ses performances avec l’Olympique Lyonnais en Ligue 1 et en Ligue Europa. Il avait marqué 8 buts et délivré 8 passes décisives en 21 matchs disputés sous le maillot des Gones.

Cependant, le départ de Xavi Alonso du banc de touche du club de capitale espagnole et le recrutement de Yan Diomandé (19 ans) au RB Leipzig contre plus de 125 millions d’euros (hors bonus) ont totalement changé la donne.

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Remis d’une blessure musculaire cet début de saison 2026-2027, le joueur de 20 ans n’a joué que quatre minutes en Liga contre Elche (3-2), le 15 septembre dernier.

Le Brésilien préfère l’AC Milan à Lyon

Pour se relancer, il va quitter Madrid, mais pas pour revenir à Lyon. Selon les informations de La Gazzetta dello Sport, Endrick a donné sa préférence à l’AC Milan en attendant l’ouverture officielle du mercato d’hiver.

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Les Rossoneri seraient donc la priorité d’Endrick en janvier 2027. Outre l’OL, plusieurs clubs, notamment l’AS Rome en Serie A et Liverpool en Premier League sont pourtant sur les rangs pour le recruter.

Comment Milan a pris le dessus sur l’Olympique Lyonnais

Endrick avait bien apprécié son passage sous le maillot des Gones la saison dernière. Son prêt à Lyon lui avait permis de retrouver la sélection du Brésil en mars 2026, alors qu’il n’avait plus été sélectionné depuis mars 2025, soit un an d’absence.

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Mieux, le numéro 9 des Merengues avait été retenu par Carlos Ancelotti (67 ans) pour la Coupe du monde disputée en juin-juillet 2026. Il avait joué 4 matchs (111 minutes de jeu cumulées). Les Auriverde avait été éliminé en huitième de finale par la Norvège d’Erling Haaland (2-1).

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Le jeune et talentueux joueur n’était donc pas contre l’idée de rejoindre à nouveau le club rhodanien à l’hiver. Toutefois, Roc Nation Sports, l’agence qui s’occupe de sa carrière, a pesé lourd dans le dossier.

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En effet, la structure de la star américaine Jay-z entretient de très bonnes relations avec Gerry Cardinale, le propriétaire de l’AC Milan. Le club lombard avait tenté en vain d’enrôler le natif de Taguatinga cet été. Mais depuis que l’équipe dirigée par Ruben Amorim a perdu Alexis Saelemaekers sur une blessure, pour quatre mois, il pousse pour l’arrivée d’Endrick à Milan.

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A trois mois du mercato hivernal, rien n’est encore signé entre le joueur et le club Rouge et Noir. Néanmoins, le club de Serie A a clairement une longueur d’avance sur l’OL et les autres prétendants dans le dossier de l’international Brésilien (24 sélections, 4 buts).