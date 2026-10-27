Accueil - Mercato OL - Mercato OL : Fonseca lâche une bonne nouvelle aux Lyonnais pour l’hiver

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À deux mois du mercato hivernal, l’entraîneur de l’OL a confirmé une très bonne nouvelle aux supporters du club rhodanien, concernant la rumeur sur l’avenir de Zachary Athekame.

Mercato : Retour d’Athekame à Milan en janvier, Fonseca évoque une fake news

Zachary Athekame, le nouveau pilier de la défense de l’OL, est au centre d’une folle rumeur sur son avenir. Selon La Gazzetta dello Sport, l’AC Milan, son club d’origine, souhaite le rapatrier pendant le mercato d’hiver. Le club transalpin aurait sondé le terrain, afin de récupérer le défenseur prêté à Lyon jusqu’à la fin de la saison 2026-2027.

Interrogé sur l’information du média sportif italien, Paulo Fonseca a mis cela sur le compte d’une fausse info. « Je pense que c’est une fake news », a-t-il répondu, après la défaite de l’Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain (2-0). L’entraîneur du club rhodanien confirme ainsi le démenti du média spécialisé olympique-et-lyonnais, quelques jours plus tôt.

Zachary Athekame s’est imposé rapidement à l’Olympique Lyonnais

Il faut rappeler que Zachary Athekame était en manque de temps de jeu en Lombardie où il a débarqué en août 2025 jusqu’en juin 2030. Il ne figurait pas parmi les premiers choix de Ruben Amorim. Il est ainsi prêté à l’OL pour tout l’exercice 2026-2027, mais sans option d’achat.

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A Lyon, l’arrière latéral droit n’a pas retrouvé que du temps de jeu. Il a également trouvé de la confiance grâce à Paulo Fonseca, qui l’a installé à la place d’Ainsley-Maitland Niles, parti à Everton. Titulaire à 8 reprises en autant de journées en Ligue 1, il est le seul joueur à avoir disputé l’intégralité des huit matchs.

L’international Suisse (4 sélections) se montre décisif, en plus, en ce début de saison. Il compte déjà 2 buts et 3 passes décisives en 8 matchs de championnat, ce qui est impressionnant pour un défenseur.

L’AC Milan surpris par les performances de son défenseur suisse à Lyon

Les performances remarquables de Zachary Athekame sous le maillot de l’Olympique Lyonnais ont de quoi attirer l’attention de l’AC Milan, mais son retour en Lombardie en janvier 2027 ne sera pas possible. Il devrait aller au bout de son prêt, avant de retrouver les Rossoneri en juin 2027.

Après le match de lundi, contre le PSG en clôture de la 8e journée, le nouveau numéro 13 des Gones a déclaré être entièrement à la disposition de Paulo Fonseca. « Personnellement, je suis là pour l’équipe. Si elle a besoin de moi, je répondrai toujours présent », a-t-il confié.

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A noter que la Direction de Milan a acheté Zachary Athekame à près de 11 millions d’euros aux Young Boys de Berne en Suisse. Après un peu plus de deux mois à l’OL, il est évalué à 15 millions d’euros par Transfermarkt.

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