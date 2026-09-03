Mercato OL : Fonseca est-il satisfait du marché lyonnais ?

Paulo Fonseca s’est prononcé sur le mercato de l’OL, marqué par le transfert de Malick Fofana et l’arrivée de Keito Nakamura le dernier jour.

Mercato : Fofana et Moreira vendus, 9 recrues en renfort à l’OL

La suite après cette publicité

L’OL a bouclé son mercato par le transfert de Malick Fofana à Sunderland AFC, contre 30 M€ +5 M€ de bonus. Pour remplacer l’ailier international belge (5 sélections), le club rhodanien a recruté Keito Nakamura. L’international Japonais (25 sélections, 11 buts) arrive du Stade de Reims en Ligue 2 pour renforcer les Gones. Ainsley Maitland-Niles a aussi été transféré à Everton contre 3,5 M€, avant la clôture du mercato.

En fin de compte, 9 recrues ont renforcé l’équipe de Paulo Fonseca cet été, Nakamura compris. Ce sont : Loïs Openda (avant-centre), Mads Bidstrup (milieu), Kaïl Boudache (ailier droit), Julien Duranville (ailier gauche), Felix Bacher (défenseur central), Mohamed Ouédraogo (arrière gauche), Zachary Athekame (arrière droit) et Noham Kamara (défenseur central) dont l’option d’achat a été levée cet été.

Le coach de l’Olympique Lyonnais satisfait du mercato

Le coach de l’Olympique Lyonnais apprécie bien ce recrutement. « Je suis satisfait. Nous savions que nous devions vendre et Malick Fofana représentait la plus grande possibilité de départ. Nous avons bien travaillé et recruté un bon joueur pour le remplacer à ce poste. Concernant Ainsley Maitland-Niles, nous savions également qu’un départ était possible et nous disposons d’autres joueurs à son poste au sein de l’effectif », a-t-il commenté en conférence de presse.

À voir

Mercato OM : Une offre surprise pour Derek Cornelius ?

Selon les chiffres de Transfermarkt, l’OL a dépensé près de 30 M€ dans le recrutement cet été et a réalisé des ventes à hauteur de 70 M€. Avant Malick Fofana, Afonso Moreira a été transféré au Bayer Leverkusen à 29,6 M€ hors bonus.

Au sujet du transfert de ces deux joueurs majeurs de son effectif, Paulo Fonseca avoue « comprendre la nécessité pour le club de les vendre » : « Les choses étaient très claires pour tous. Le club avait besoin de vendre, mais les opérations ne vont pas aussi vite qu’on veut. Comme coach, je dois comprendre les nécessités du club. »

Fonseca : « Cette équipe de Lyon est plus équilibrée »

Interrogé sur son effectif actuel, comparativement à celui de la saison dernière, le technicien portugais ne pense pas qu’il a été affaibli. Bien au contraire. « Je pense qu’il est plus équilibré. Nous avons plus de solutions en ce moment », a-t-il répondu. « Mentalement, nous avons une équipe plus forte, aussi physiquement. Ce sont des joueurs avec une grosse personnalité », a-t-il rassuré ensuite.

Lire aussi sur l’ASSE :

OL – AJ Auxerre : Paulo Fonseca reçoit de bonnes nouvelles

OL : Un partenaire de l’Olympique Lyonnais claque la porte

À voir

Stade Rennais : Boulaye Dia envoie un message à Franck Haise

Pour rappel, l’Olympique Lyonnais n’a pas pu se qualifier pour la Ligue des Champions, mais jouera en phase de ligue de la Ligue Europa. Il affrontera huit adversaires, dont Crystal Palace de Pierre Sage, la Real Sociedad ou encore le Bayer Leverkusen, à partir du 16 septembre prochain.