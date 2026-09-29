Ethan Mbappé suspendu trois matchs de Ligue des champions. L’UEFA a rendu sa décision lundi 28 septembre, trois semaines après l’exclusion du joueur du LOSC qui s’était laissé aller à un geste proscrit au foot lors du match contre le Betis Séville. Il avait mis un coup de coude au visage du défenseur brésilien Natan. À 19 ans, le frère cadet de Kylian Mbappé ne reverra la phase de ligue qu’à la cinquième journée, le 25 novembre, pour la réception du Bayern Munich.

©Foot Sur 7 – Photo Ethan Mbappé sous le maillot du LOSC.

Ethan Mbappé suspendu : les matchs qu’il va manquer

La sanction, annoncée par l’instance européenne en détaillée. Elle porte uniquement sur la Ligue des champions. Ethan Mbappé reste disponible pour les matchs de Ligue 1 comme en équipe de France Espoirs. Côté européen, Davide Ancelotti devra se passer de lui pour les trois prochaines rencontres en moins d’un mois.

Journée Date Match 2e journée 13 octobre Arsenal – LOSC (Londres) 3e journée 21 octobre LOSC – Galatasaray (Villeneuve-d’Ascq) 4e journée 3 novembre Bodø/Glimt – LOSC (Norvège) 5e journée (retour) 25 novembre LOSC – Bayern Munich (Villeneuve-d’Ascq)

Le déplacement des lillois à Londres face à Arsenal et leur voyage au-delà du cercle polaire, sur la pelouse synthétique de Bodø/Glimt, se feront sans Ethan Mbappé. Le LOSC, battu lors de la première journée de Ligue des champions, n’a encore pris aucun point dans cette phase de ligue.

Contre le Betis, un premier carton rouge en carrière

Le Lille OSC retrouvait la Ligue des champions le 8 septembre au stade Pierre-Mauroy, après une saison passée en Ligue Europa, et la soirée avait bien commencé pour Ethan Mbappé. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Ayase Ueda, il avait même vu Lille rentrer aux vestiaires avec un avantage de 2-1. Tout a basculé dans la seconde partie du match après la pause. Le Betis a repris l’avantage (2-3) et, dans la foulée, Ethan Mbappé s’est accroché avec Natan, hors du champ de vision de l’arbitre, avant de lui asséner un coup de coude au visage. Le Brésilien s’est effondré, l’arbitre a sorti le carton rouge direct. Ce carton rouge est le premier de la carrière du petit frère de Kylian Mbappé. Réduits à dix, les Dogues n’avaient plus de chance de revenir au score et ont perdu le match.

Dans la nuit, le joueur qui s’était oublié, comme le disent les ivoiriens pour désigner un laisser aller, a présenté ses excuses sur les réseaux sociaux : « Je tiens à m’excuser auprès de mes coéquipiers, staff, supporters pour ce geste inacceptable. La défaite est entièrement de ma faute, j’en prends la responsabilité. » En conférence de presse, son entraîneur avait refusé d’en faire un cas isolé. « J’ai parlé avec tous les joueurs et pas seulement avec Ethan. C’est quelque chose qui a pénalisé l’équipe, qu’a payée Ethan, mais que quelqu’un d’autre peut payer demain », avait expliqué Davide Ancelotti.

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La nouvelle tombe pendant son premier rassemblement avec les Espoirs

Le timing est particulier. Ethan Mbappé découvre l’équipe de France Espoirs cette semaine à Clairefontaine, après avoir inquiété le staff de Gérald Baticle en sortant touché au mollet contre Nice. Le sélectionneur a levé le doute à son arrivée : « Ça va. Ce matin, on a fait une très belle séance et il était à 100 % » de sa forme, a-t-il déclaré face à la presse. Il a aussi reconnu que deux convocations précédentes avaient été annulées à cause de petits pépins physiques.

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Les Bleuets, leaders de leur groupe qualificatif pour l’Euro Espoirs avec 16 points en six matchs, affrontent l’Estonie ce mardi 29 septembre, puis le Luxembourg le 3 octobre et la Suisse le 6 octobre. Formé au Paris Saint-Germain, qu’il a quitté au départ de son frère pour Lille à l’été 2024, Ethan Mbappé vit sa première campagne de Ligue des champions sous le maillot lillois. Pour le reste de l’automne, le milieu de terrain lillois devra concentrer ses efforts sur la Ligue 1 et suivre la campagne européenne de l’actualité du LOSC depuis la tribune.

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