LOSC :  L’analyste vidéo Anthony Michel attendu à Lille

Le LOSC recrute à l’OL pour renforcer son équipe. Après avoir remanié son staff cet été, les Dogues sont sur le point d’accueillir un nouveau renfort, cette fois dans le domaine de l’analyse vidéo. Anthony Michel va quitter Lyon pour rejoindre Lille.

LOSC : Anthony Michel quitte Lyon après 7 ans ?

Pas de repos pour les dirigeants du LOSC pendant cette trêve internationale. Ils profitent de cette pause pour apporter de renfort au staff de Davide Ancelotti. Un nouveau visage va poser ses valises à Lille. Les Dogues attirent un cadre de l’Olympique Lyonnais. Anthony Michel file vers le Nord. Ce spécialiste renforce l’analyse vidéo des Dogues, selon Le Petit lillois.

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Après sept saisons de loyaux services entre Rhône et Saône, l’analyste tourne la page lyonnaise. Son bail à l’OL s’est achevé sur un brillant succès quatre buts à zéro face au Stade Rennais. Désormais, un défi de taille l’attend à Lille. Il rejoint une structure solide qui vise les premiers rôles du championnat. L’annonce officielle est attendue dans les prochaines heures.

Anthony Michel retrouve Rémy Vercoutre à Lille ?

Ce mouvement s’inscrit dans le cadre de la restructuration du LOSC. L’arrivée du nouvel entraîneur, Davide Ancelotti, transforme l’équipe. Ce dernier succède à Bruno Genesio, parti sur le banc marseillais. Dès son installation, le technicien italien remodèle l’encadrement technique.

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L’été a d’ailleurs permis de faire venir six nouvelles personnes, dont l’ancien gardien Rémy Vercoutre. Anthony Michel retrouve ainsi Vercoutre, un visage bien connu du vestiaire lyonnais. Leur collaboration passée facilitera grandement l’intégration du nouvel arrivant. Cette complicité apportera de la sérénité au travail quotidien.

Anthony Michel à Lille pour appuyer Davide Ancelotti ?

Le secteur vidéo lillois subit une réorganisation à la suite de deux départs récents. Ces démissions découlent de désaccords internes quant à la méthodologie à appliquer. Pour coller au plus près aux exigences du très haut niveau, la direction du LOSC cherchait un profil chevronné. Elle mise donc sur l’expertise d’Anthony Michel. Le club nordiste sécurise un analyste rompu aux joutes de la Ligue 1.

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En intégrant la cellule vidéo de Davide Ancelotti, le technicien apporte du nouveau au jeu lillois. Son expérience lyonnaise servira d’ancrage solide pour décortiquer les schémas tactiques des adversaires. Le LOSC s’assure une expertise précieuse pour montrer un nouveau visage après la trêve internationale. Le LOSC continue donc de structurer son staff technique avec minutie.