Mercato Stade Rennais : Un gros dossier tombe à l’eau  

La piste Dilane Bakwa s’éloigne du Stade Rennais. Alors que le nom de l’ailier de Nottingham Forest circulait ces derniers jours en Bretagne, son arrivée apparaît désormais très improbable.

Mercato Stade Rennais : Dilane Bakwa a pris sa décision

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Coup de froid sur la piste Dilane Bakwa au Stade Rennais. Annoncé avec insistance en Bretagne ces derniers jours, l’ailier de Nottingham Forest ne revêtira pas le maillot rouge et noir cet été.

L’affaire a très vite tourné court. Même si la direction rennaise apprécie le profil du joueur de 23 ans, les prétentions financières du clan Bakwa bloquent complètement le dossier. L’ancien Bordelais perçoit en Angleterre des émoluments bien trop élevés pour la grille salariale du club. L’insider Jonathan confirme d’ailleurs ce blocage. « Son salaire est très élevé, il y a donc peu de chances qu’il signe. », a-t-il dit.

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Au-delà de l’obstacle financier, le crack français privilégie une autre destination. Selon les indiscrétions, le joueur préfère rejoindre Ipswich Town s’il quitte Nottingham Forest. Rester en Angleterre lui permet de garder ses repères. Ce choix peut s’expliquer par sa volonté de rester dans un environnement qu’il connaît déjà.

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Associée à des exigences salariales jugées trop élevées, cette préférence rend l’opération encore plus compliquée pour Rennes. Le SRFC doit tourner la page. Sauf retournement de situation, le Stade Rennais devrait donc abandonner cette piste. Le club breton cherche désormais d’autres profils offensifs, plus abordables et en accord avec son budget.