Accueil - Mercato OL - OL : Première défaite de Lyon et Paulo Fonseca très inquiet

Battu par le RC Lens en ouverture de la 6e journée de Ligue 1, l’OL pourrait être éjecté du podium. Paulo Fonseca exprime même une grosse inquiétude.

L’OL chute à Lens et reste sous la menace du PFC, du LOSC et de Rennes

Deuxième au classement avant l’entame de la 6e journée, l’OL avait l’opportunité de prendre la tête de la Ligue 1, vendredi soir. Le club rhodanien serait provisoirement leader en cas de victoire contre le RC Lens, mais il a manqué le coche en s’inclinant au stade Bollaert-Delelis. Les Gones ont encaissé deux buts de Florian Sotoca (36e) et Matthieu Udol (76e), avant de réduire l’écart par Khalis Merah (85e).

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Les Lensois ont terminé la rencontre à dix à la suite de l’expulsion d’Udol (84e), mais Lyon n’a pas pu profiter de sa supériorité numérique. Cette défaite est la première de l’équipe de Paulo Fonseca en championnat cette saison. Toutefois, elle pourrait être lourde de conséquences.

En effet, l’Olympique Lyonnais (11 points) n’a pas réussi à déloger l’AS Monaco (13 points) de la première place et se retrouve désormais sous la menace du Paris FC (11 points), du LOSC (10 points) et du Stade Rennais (10 points). Ces trois clubs affrontent respectivement le FC Lorient, le Havre AC et l’AJ Auxerre.

Si Lille et Rennes ont forcément besoin de victoire pour passer devant Lyon, les Parisiens peuvent coiffer les Lyonnais même en cas de match nul à Lorient. Le club rhodanien pourrait donc chuter jusqu’à la 4e place à l’issue de la 6e journée.

Fonseca pointe trop d’erreurs techniques

Selon les explications de Paulo Fonseca, son équipe n’a pas respecté les consignes de jeu. « On avait préparé une façon de presser, de défendre, d’être rigoureux, et ce que l’on a fait était loin de ce que l’on avait préparé », a-t-il déploré en conférence de presse.

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L’OL est passé à côté de son match, d’après le technicien portugais. « On avait des problèmes défensivement, parce qu’on était loin, on ne pressait pas bien, et après avec le ballon, on forçait sur les côtés tout le temps. On avait des difficultés en première mi-temps, car on avait du mal à récupérer les ballons, et quand on l’avait, on a fait beaucoup d’erreurs techniques », a noté Fonseca.

Lyon mal en point avant Crystal Palace

Les Lyonnais doivent oublier la défaite à Lens et se remettre rapidement au travail, car ils ont un rendez-vous Crystal Palace, jeudi prochain au Groupama Stadium. Cette rencontre compte pour la deuxième journée de la phase de Ligue 2 de la Ligue Europa.

L’OL avait fait une bonne entame en allant s’imposer en Belgique contre le RSC Anderlecht (2 – 1), le 16 septembre dernier. L’idéal pour les Gones était d’arriver à ce match en toute confiance avec des certitudes. Ce qui ne sera pas le cas, à entendre leur coach.

Se remettre rapidement en ordre de bataille

Néanmoins, ils vont devoir corriger leur copie et rehausser leur niveau de jeu, car les Eagles sont un gros calibre. Vainqueur de la Ligue Conférence la saison dernière, ils affichent déjà leur haute ambition en Ligue Europa. Le club de Premier League est deuxième, juste derrière la Juventus, dans la poule unique à 36 équipes.

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En tout cas, Lyon pourra compter sur le soutien de son public contre Crystal Palace. Mais cela suffira-t-il pour s’imposer ? La réponse dans cinq jours.