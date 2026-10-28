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Lundi soir face à Lyon, Mika Godts a enfin ouvert son compteur au PSG. Deux jours plus tard, un autre nom circule avec insistance à Paris : celui d’Ibrahim Maza. Recruté cet été à l’Ajax, l’ailier belge pourrait voir débarquer un concurrent direct dès le mois de janvier.

PSG : Mika Godts a enfin trouvé le chemin des filets

Entré en cours de jeu contre l’OL, le Belge de 21 ans a signé un but et une passe décisive dans la victoire 2-0 qui a replacé Paris en tête de la Ligue 1, un point devant Rennes. Ses premières apparitions avaient laissé un goût d’inachevé, et les critiques ne l’avaient pas épargné.

Luis Enrique a posé un diagnostic sans détour. « Il a démarré avec beaucoup d’envie, en voulant dribbler le deuxième joueur avant le premier. Cela ne marche pas comme ça. Il s’est mis une pression en tête », a expliqué l’entraîneur parisien, avant de conclure : « Il avait besoin de ce but, c’est clair. »

Pourquoi le PSG s’intéresse à Ibrahim Maza ?

Tout part de la blessure de Khvicha Kvaratskhelia. Victime d’une rupture du ligament croisé antérieur contre le FC Barcelone, le Géorgien a été opéré et sa saison semble terminée. Une place s’est libérée sur le côté gauche, et Mika Godts paraissait le mieux placé pour la récupérer.

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Le club regarde pourtant ailleurs. D’après des informations venues d’Allemagne, Paris a manifesté un intérêt concret pour Maza, et l’entourage du joueur en est informé. L’international algérien de 20 ans, déjà 24 sélections, joue surtout en numéro 10 au Bayer Leverkusen, mais le PSG le verrait aussi sur un côté. Le club allemand, qui l’a sous contrat jusqu’en 2030, ne compte pas le vendre et prépare même une prolongation.

Quelle place pour Godts dans la hiérarchie parisienne ?

Rien n’est signé, et le mercato d’hiver n’ouvre qu’en janvier. Le message reste limpide pour Mika Godts : un but contre Lyon ne suffit pas à verrouiller le poste laissé vacant par Kvaratskhelia.

Son entraîneur affiche malgré tout sa confiance. « On a placé beaucoup de confiance en lui. On l’a signé pour longtemps », a rappelé Luis Enrique. Lié au club jusqu’en 2031, Mika Godts dispose de deux mois pour transformer ce premier but en série. S’il y parvient, un éventuel renfort offensif arriverait pour l’épauler plutôt que pour lui prendre sa place. Retrouvez toute l’actualité du club dans notre rubrique PSG.

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