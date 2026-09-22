Accueil - PSG mercato - PSG : Al-Khelaïfi prend une décision radicale avec les Parias Cohortis

Nasser Al-Khelaïfi fait le ménage dans les tribunes du Parc des Princes. Déjà exclu provisoirement la saison passée, le groupe de supporters du PSG, Parias Cohortis, n’a définitivement plus accès à la tribune Auteuil et aux déplacements des Rouge et Bleu.

PSG : Une exclusion sans retour pour les Parias Cohortis ?

Nasser Al-Khelaïfi a tranché. Les Parias Cohortis n’entreront plus au Parc des Princes. Cette section du Collectif Ultras Paris, forte d’environ 80 membres, perd ainsi son accès à la tribune Auteuil. Les membres de ce groupe ne pourront plus également suivre l’équipe de Luis Enrique lors de ses déplacements. La décision est définitive, selon Le Parisien.

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Elle clôt un dossier ouvert la saison dernière, après une violente altercation entre supporters parisiens lors du déplacement à Angers. Le groupe avait alors été écarté des tribunes, mais la porte restait entrouverte. Le club avait posé ses exigences pour autoriser un retour. Les Parias Cohortis devaient se séparer des membres impliqués dans les violences.

Ils devaient aussi modifier leur positionnement au sein de la tribune Auteuil. Mais selon une source proche du dossier citée par l’AFP, le groupe n’a pas rempli cette condition dans le délai fixé par le PSG. D’après les informations du journal Le Parisien, le Paris Saint-Germain affirme ne tolérer aucune violence et a donc coupé pour de bon avec ce groupe d’Ultras.

Le club, qui ne « tolère » aucune violence, a pris « acte qu’ils n’ont pas respecté la condition sine qua non qui avait été fixée dans un timing précis », selon la source. Pour rappel, en avril dernier, une bagarre entre deux groupes du CUP avait éclaté sur une aire de repos de l’autoroute A11 à hauteur de La Ferté-Bernard (Sarthe) avant le match de Ligue 1 du Paris SG à Angers.

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Un car de supporters avait été caillassé, avec vitres et porte brisées, tandis qu’un groupe d’une quarantaine de supporters avait été aperçu marchant le long de l’autoroute A11 en direction de l’aire de repos. À la suite de cette rixe, plusieurs centaines de supporters du CUP, qui faisaient le déplacement vers Angers, avaient fait demi-tour. Contacté lundi par l’AFP, Romain Mabille, le président du CUP, qui compte plusieurs milliers de membres, n’avait pas répondu dans l’immédiat.

« Les Parias Cohortis sont exclus du CUP jusqu’à la fin de la saison en raison des différents affrontements qui les ont opposés aux Urban Paris. Le groupe pourrait être auto-dissout en fin de saison selon des bruits de couloir comme il a été le cas récemment pour les Nautecia ou les LPA.

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