Metz – ASSE : Jakob Breum retrouve le groupe, trois forfaits confirmés

L’ASSE pourra compter sur Jakob Breum pour le déplacement à Metz ce samedi à 20h lors de la 7e journée de Ligue 2. Ian Cathro a toutefois confirmé les forfaits de Mahmoud Jaber, Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg.

ASSE : Jakob Breum peut-il retrouver une place importante à Metz ?

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Remplaçant lors des deux dernières rencontres contre Montpellier et Dunkerque, Jakob Breum est de retour après sa sortie sur blessure face à Grenoble. Le milieu offensif danois a été ménagé par le staff stéphanois, qui a préféré prendre son temps avec le joueur arrivé cet été. En conférence de presse d’avant-match face à Metz ce jeudi, Ian Cathro a donné de ses nouvelles.

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Ian Cathro s’est montré rassurant sur son évolution avant le déplacement à Metz. « Jakob Breum va de mieux en mieux, on a bien géré son absence, le management de sa blessure a été bon », a expliqué l’entraîneur de l’ASSE. Le technicien estime désormais que son joueur pourra augmenter progressivement son temps de présence sur le terrain.

Pourquoi Breum a-t-il été ménagé ces dernières semaines ?

Le staff stéphanois n’a pas voulu précipiter le retour de Breum après sa récente alerte physique. Ian Cathro a notamment rappelé que le Danois devait également découvrir un nouvel environnement depuis son arrivée à Saint-Étienne. « Breum arrive d’un championnat étranger et découvre un nouveau contexte, on a préféré prendre notre temps face à cette petite alerte », a expliqué Cathro.

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Après des apparitions contre Montpellier puis Dunkerque, Breum se rapproche donc d’un retour à un rôle plus important. « Il sera capable de donner de plus en plus de minutes sur le terrain », a ajouté Cathro. Il représente donc un renfort pour le coach stéphanois après la première défaite de la saison des Verts, battus 2-1 à Dunkerque samedi dernier.

Quels joueurs manqueront encore à Metz ?

Si la situation de Breum évolue favorablement, Ian Cathro devra encore composer sans trois joueurs à Metz. « Mahmoud Jaber ne sera pas avec nous ce week-end, tout comme Paul Eymard, idem pour Paalberg. Pour les autres, c’est OK », a annoncé l’entraîneur stéphanois.

Paul Eymard et Marten-Chris Paalberg, qui ont récemment repris les séances avec le groupe professionnel, doivent donc encore patienter avant de retrouver la compétition. Chico Lamba poursuit également son retour à la compétition, lui qui figure dans le groupe depuis plusieurs rencontres sans avoir encore rejoué.

Pourquoi Mahmoud Jaber doit-il encore patienter ?

Le cas de Mahmoud Jaber reste différent. Le milieu de terrain, opéré en avril après une blessure aux adducteurs survenue en janvier, avait retrouvé les terrains contre Montpellier avant de manquer le déplacement à Dunkerque. Une gêne ressentie avant cette rencontre avait conduit le staff à ne pas prendre de risque avec lui.

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Ian Cathro a confirmé que l’international israélien devra encore attendre. « La situation de Jaber est plus complexe car c’est une blessure qui date depuis plus longtemps. Pour lui aussi, c’est de la gestion, mais c’est différent, cela devrait encore durer plusieurs semaines car il a été éloigné des terrains pendant un bon moment », a-t-il précisé. Le coach a également détaillé la gêne persistante : « Il a quelques douleurs encore sur la zone sur laquelle il a été opéré en fin de saison dernière. »