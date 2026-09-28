Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Morgane Belkhiter règle ses comptes avec Saint-Etienne

Après trois années passées à l’ASSE, Morgane Belkhiter a quitté le club en juin 2026. Plus de 3 mois après, elle est revenue sur sa mise à l’écart et sur la manière dont elle dit avoir vécu cette période, dans un entretien accordé à Footeuses.

Pourquoi Morgane Belkhiter revient-elle sur son passage à l’ASSE ?

Dans son entretien accordé à Footeuses, Morgane Belkhiter replonge dans une période particulièrement délicate de sa carrière. Arrivée à Saint-Étienne durant l’hiver 2023, la défenseure explique avoir progressivement perdu sa place avant de connaître une mise à l’écart qu’elle décrit comme éprouvante sur les plans sportif et humain.

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Elle assure notamment avoir été isolée du groupe et avoir dû réclamer certains éléments qu’elle jugeait ordinaires dans la vie d’une joueuse professionnelle. Au moment de son départ, la joueuse avait déjà pris la parole sur ses réseaux sociaux. Elle expliquait alors avoir vécu plusieurs mois « humainement et mentalement très difficiles » après son retour de la CAN avec l’Algérie.

Elle évoque surtout des entraînements seule et une absence d’intégration au collectif. Dans son entretien avec Footeuses, elle insiste sur les conséquences personnelles de cette période : « Les six premiers mois, je voulais arrêter le foot », a-t-elle révélé. Une phrase qui mesure à elle seule le poids de l’épisode, bien au-delà d’une simple décision sportive.

Comment sa situation a-t-elle basculé chez les Vertes ?

Morgane Belkhiter explique que le changement s’est produit avec l’arrivée de Sébastien Joseph. Selon son témoignage, le nouvel entraîneur ne comptait plus sur elle et un entretien avec le technicien et le président du club aurait duré seulement deux minutes. Elle dit avoir été « frustrée et dégoûtée », tout en reconnaissant qu’il pouvait s’agir d’un choix sportif.

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Elle ajoute toutefois qu’elle disposait encore d’une année de contrat et qu’elle avait joué régulièrement auparavant. La situation devient encore plus surprenante lorsqu’elle raconte son retour dans le groupe au début de l’année 2026. Alors que l’ASSE se trouvait en difficulté au classement, elle affirme avoir été informée qu’elle redevenait sélectionnable en fonction de ses performances.

Sa réaction a été immédiate : « Pour moi, c’est du foutage de gueule. » Belkhiter précise néanmoins qu’elle a décidé de jouer, de reprendre du plaisir et de donner le maximum, tout en affirmant ne pas avoir oublié ce qu’elle avait vécu auparavant.

Que révèle le parcours de Belkhiter sur cette période à Saint-Étienne ?

Le parcours de Morgane Belkhiter à Saint-Étienne permet de mesurer le contraste entre ses premières années et sa dernière saison. La défenseure décrit sa première année comme « exceptionnelle », avec une équipe qui avait notamment nourri l’espoir de jouer les play-offs. La suite fut plus compliquée, avant une troisième saison marquée par son éloignement du groupe.

Malgré sa situation en club, Belkhiter a continué à bénéficier de la confiance de la sélection algérienne. Elle explique que le sélectionneur Farid Benstiti l’a accompagnée durant cette période et que les échéances internationales l’ont aidée à ne pas abandonner. Après avoir refusé plusieurs propositions de clubs de première division, elle a finalement poursuivi sa carrière et quitté Saint-Étienne en juin 2026.

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Son retour dans le groupe stéphanois avait été officiellement constaté en janvier 2026, notamment pour le déplacement à Marseille et la réception du FC Nantes. Ainsi, Morgane Belkhiter ne présente pas seulement son départ de l’ASSE comme une séparation professionnelle. Son récit décrit une période de doute profond, suivie d’une reconstruction grâce notamment à l’équipe nationale algérienne.