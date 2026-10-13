Mercato : Andy Diouf payé 20 M€, l’Inter réclame 3x plus au PSG

Andy Diouf a coûté 20 millions d’euros fixes à l’Inter Milan en août 2025. Quatorze mois plus tard, les Nerazzurri en voudraient trois fois plus pour laisser filer au PSG leur milieu de 23 ans, attendu ce mardi soir à San Siro contre le Club Bruges en Ligue des champions.

Inter-Bruges : Andy Diouf titulaire ce soir ?

Mise à jour du 13 octobre 2026 : le coup d’envoi d’Inter-Bruges, deuxième journée de la Ligue des champions, est fixé à 21 h. Battus sur la pelouse du Real Madrid pour leur entrée en lice, les Milanais n’ont pas le droit de rater la marche. Les Belges d’Ivan Leko non plus, après leur défaite à domicile contre Aston Villa (0-1).

Cristian Chivu devrait remanier son équipe trois jours après le succès contre Parme (3-0), qui a laissé l’Inter en tête de la Serie A. Dans le 3-5-2 annoncé par la presse italienne, Diouf tient le couloir droit, un poste que lui dispute Luiz Henrique. Barella, Çalhanoglu et Zielinski sont attendus au milieu, Dimarco à gauche. Son temps de jeu et ses notes dans les quotidiens transalpins seront ajoutés ici après le match.

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Le Français s’est confié dans le programme officiel de la rencontre. Lui qui a commencé à jouer dans la rue « à Nanterre, en bas de chez moi avec mes amis » désigne Chivu comme « l’entraîneur le plus important » de sa carrière et retient le Scudetto comme sa plus belle victoire. Son but préféré ? Celui marqué à Dortmund, « parce que la Ligue des champions a une importance particulière ».

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Mercato PSG : combien l’Inter demande pour Andy Diouf ?

Paris suivrait le milieu intériste en vue de l’été 2027. Il ne serait pas seul. Chelsea, Arsenal et le FC Barcelone, qui prépare l’après Alejandro Balde, auraient eux aussi été séduits par ses débuts chez les Bleus.

L’Inter ne ferme pas la porte, mais le ticket d’entrée est élevé. Le club lombard accepterait d’ouvrir la discussion à partir de 50 millions d’euros et viserait plutôt 60. Avec un contrat qui court jusqu’en juin 2030, rien ne l’oblige à vendre.

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Andy Diouf, de Lens à l’Inter : quelle plus-value ?

Le montage de l’été 2025 donne l’échelle. Le 22 août 2025, l’Inter officialisait l’arrivée de l’ancien Lensois, déjà courtisé en Angleterre à l’époque, contre 20 millions d’euros fixes et 5 millions de bonus, soit 25 millions au maximum pour le RC Lens. Bail de cinq saisons, pour un salaire annoncé autour de 2 millions d’euros par an. Une vente à 60 millions dégagerait une plus-value brute d’au moins 35 millions.

Ce prix s’explique par sa montée en puissance. Sa première saison en Serie A a servi d’apprentissage et s’est terminée par un titre de champion d’Italie. Depuis la reprise, il pèse davantage. Pas encore de but en Serie A, mais trois passes décisives en quatre titularisations. Fin septembre, Zinedine Zidane lui a offert sa première sélection, 90 minutes lors de la victoire des Bleus en Belgique (1-0) le 28 septembre, trois jours après être resté sur le banc en Turquie.

Le Paris SG a les moyens de s’aligner. Il lui faudra pourtant convaincre un club qui souhaite le garder, et un joueur qui cite Javier Zanetti comme son joueur préféré de l’histoire nerazzurra. Aucune offre officielle n’a été formulée à ce jour et aucun départ cet hiver n’est évoqué dans ce dossier.

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