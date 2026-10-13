Accueil - PSG mercato - Mercato : L’Inter Milan indique au PSG le tarif pour Andy Diouf

Selon les informations du journaliste Ekrem Konur, le PSG surveillerait Andy Diouf pour 2027. Le club de la capitale apprécierait le profil du joueur de 23 ans. Mais l’Inter Milan ne compte pas brader son milieu central français.

Mercato PSG : Andy Diouf affole les grands d’Europe

Convaincant pour ses grands débuts avec l’équipe de France, Andy Diouf est ciblé par le Paris Saint-Germain en vue du mercato de l’été 2027. Recruté par l’Inter Milan en août 2025 contre un chèque de 20 millions d’euros, l’ancien milieu polyvalent du RC Lens a mis une saison pour trouver ses marques en Serie A.

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Auteur de solides performances sous le maillot du club italien, Diouf a été convoqué par Zinedine Zidane pour ses grands débuts sur le banc de l’équipe de France, lors de la dernière trêve internationale. Le successeur de Didier Deschamps a été convaincu par les prestations du natif de Neuilly-sur-Seine en tant que piston droit et l’a convoqué pour les quatre matchs de Ligue des Nations afin de le tester comme latéral gauche.

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Titulaire à deux reprises, Andy Diouf a répondu présent. Ce qui a logiquement attiré l’attention de plusieurs grands clubs européens. D’après l’Insider Ekrem Konur, le PSG serait très intéressé par le profil du milieu central intériste dans l’optique du prochain mercato estival. Sous contrat jusqu’en juin 2030, Andy Diouf serait aussi sur les tablettes de Chelsea, Arsenal et du FC Barcelone, selon les informations de Caught Off.

Les Blaugranas s’intéresseraient à Diouf alors que le départ d’Alejandro Balde a déjà été annoncé. Le média britannique confirme que tous ces cadors ont été « impressionnés » par les performances d’Andy Diouf sous le maillot de l’équipe de France.

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Disposant encore d’un long bail en Lombardie, le numéro 17 de l’Inter Milan est valorisé à 30 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. Mais les Nerazzurri se montreraient déjà bien plus gourmands pour le néo-international français.

Andy Diouf valorisé à 60M€ pour Andy Diouf

Le dossier Andy Diouf s’annonce néanmoins complexe pour les prétendants. Le milieu de terrain de l’Inter Milan dispose d’un contrat courant jusqu’en juin 2030. Sa direction valoriserait actuellement le joueur à 60 millions d’euros, mais l’objectif reste de le garder encore longtemps à Milan, à en croire la même source.

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Une telle somme représenterait un investissement important pour le Paris Saint-Germain, Arsenal, Chelsea et le Barça. Andy Diouf affiche des statistiques encourageantes depuis le début de saison. En six apparitions, il a déjà délivré trois passes décisives. Ces performances renforcent l’intérêt potentiel des grandes écuries européennes. Sa polyvalence et sa marge de progression pourraient peser dans les discussions.

Pour le moment, aucun accord ni aucune offre officielle ne sont confirmés. Selon Ekrem Konur, l’Inter Milan serait ouvert à un départ d’Andy Diouf l’été prochain à condition de récupérer entre 50 et 60 millions d’euros dans la transaction. Un prix important qui permettrait aux Nerazzurri de réaliser une belle plus-value.

Le Paris SG ne serait pas effrayé par ce tarif, certes important, mais pas insurmontable pour un club de la dimension du double champion d’Europe en titre. Le prochain mercato estival pourrait toutefois accélérer ce dossier.

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Acheté à Lens pour environ 20 millions d’euros au cours de l’été 2025, il voit ainsi ses performances faire grimper sa valeur marchande, ainsi que le montant que l’Inter Milan pourrait demander pour lui.

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