Accueil - Mercato Stade Rennais - Stade Rennais : De Tavernost relance le débat sur le nouveau stade

Nicolas De Tavernost a relancé, vendredi, la réflexion autour d’un nouveau stade pour le Stade Rennais lors de l’inauguration de la Piverdière 2. Le président du conseil d’administration souhaite rouvrir les discussions avec la famille Pinault et les autorités, alors que la Ville de Rennes travaille jusqu’ici sur une extension du Roazhon Park.

Stade Rennais : Pourquoi le projet d’un nouveau stade revient-il sur la table ?

À l’occasion de l’inauguration de la Piverdière 2, Nicolas De Tavernost a remis le sujet du stade au centre des discussions. Le Télégramme rapporte que le dirigeant rennais souhaite désormais « réétudier calmement » les différentes possibilités, après avoir déjà défendu cet été l’idée d’une nouvelle enceinte pour accompagner les ambitions du club.

Lire aussi : Stade Rennais : Naples vise Szymanski, Rennes en veut au moins 15 M€

Le patron du conseil d’administration du Stade Rennais ne présente toutefois aucun projet définitivement arrêté. Il évoque plutôt une nouvelle phase de réflexion avec l’actionnaire et les autorités locales. « On va en discuter avec l’actionnaire et les autorités », a-t-il déclaré, avant d’insister sur la nécessité, selon lui, de trouver une enceinte davantage adaptée aux exigences actuelles du football professionnel.

Le Roazhon Park peut-il encore répondre aux ambitions rennaises ?

Pour Nicolas De Tavernost, le débat dépasse la seule question du nombre de spectateurs. « Un grand club ne peut pas ne pas avoir un grand stade », estime-t-il, tout en reconnaissant que le Roazhon Park demeure « bien ». Son constat est néanmoins que l’enceinte actuelle ne répondrait pas complètement aux besoins du football moderne, notamment en matière d’accueil et d’espaces dédiés aux partenaires.

À voir

PSG : Paris s’apprête à boucler un partenariat à moins de 5 M€

Cette position se heurte cependant à celle de la Ville de Rennes. Selon France 3 Bretagne, la municipalité affirme que ses échanges avec le club portent sur « l’extension du stade actuel » et précise ne pas avoir « connaissance d’autres projets ». Deux visions restent donc face à face : moderniser l’équipement existant ou repartir de zéro avec une nouvelle enceinte. Pour l’heure, aucune décision officielle ne permet de trancher entre ces deux scénarios.

Que représente réellement le Roazhon Park aujourd’hui ?

Le Roazhon Park dispose actuellement de 29 778 places. La Ville de Rennes en est propriétaire tandis que le club en est le locataire exclusif. L’enceinte accueille également une importante activité événementielle, avec plus de 300 séminaires, meetings et manifestations organisés chaque année dans ses espaces de réception.

Lire aussi : Mercato : Le Stade Rennais vise le jackpot pour Aït Boudlal et Zabiri

La piste défendue par la municipalité consisterait à augmenter cette capacité jusqu’à environ 35 000 places. Une extension permettrait donc de conserver l’ancrage historique du stade tout en augmentant sa jauge. À l’inverse, une nouvelle enceinte offrirait davantage de liberté architecturale et commerciale, mais nécessiterait de régler la question du financement, du terrain, des infrastructures et du calendrier.

Un stade de 45 000 places déjà envisagé ?

L’idée d’un nouveau stade n’est pas née avec Nicolas De Tavernost. En juin 2024, François Pinault avait déjà évoqué la construction d’une enceinte d’environ 45 000 places sur le site de la Barre-Thomas, situé de l’autre côté de la rocade.

Le propriétaire du Stade Rennais avait alors indiqué que sa famille était prête à financer le projet, tandis que l’architecte Jean Nouvel avait été associé à la réflexion. Depuis, aucun calendrier définitif ni projet officiellement lancé n’est venu concrétiser cette ambition.

À voir

OM : Rodolphe Saadé rachète RMC Sport et renforce son ancrage sportif

Lire la suite sur le Stade Rennais :

Stade Rennais : Thomasson plus intense qu’à Lens, les chiffres parlent

PSG : Dembélé salue le Stade Rennais et ses 7 joueurs formés chez les Bleus

À voir

ASSE : Les supporters dans le top 5 des publics les plus encadrés

La nouvelle prise de parole de Nicolas De Tavernost ne signifie donc pas qu’un chantier va commencer prochainement. Elle confirme surtout que le sujet reste ouvert et qu’une nouvelle discussion doit avoir lieu avec la Ville. Le prochain rendez-vous entre les différentes parties pourrait ainsi permettre de mesurer l’écart entre une extension du Roazhon Park et la construction d’un stade entièrement neuf.