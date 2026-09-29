Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato : Le Stade Rennais vise le jackpot pour Aït Boudlal et Zabiri

Du beau monde tourne autour du défenseur Abdelhamid Aït Boudlal et de l’attaquant Yassir Zabiri. Les dirigeants du Stade Rennais pourraient vendre ces deux cracks marocains lors du prochain mercato estival.

Mercato Stade Rennais : Abdelhamid Aït Boudlal et Yassir Zabiri sur le départ l’été prochain ?

Le Stade Rennais pourrait réaliser de très belles opérations financières avec deux de ses jeunes joueurs marocains. Alors qu’Abdelhamid Aït Boudlal continue d’attirer les regards en Europe, Yassir Zabiri impressionne aussi en Espagne avec le Racing Santander. Deux situations qui pourraient permettre au club breton de faire grimper les tarifs dans les prochains mois.

Cet été, Rennes a déjà donné un aperçu de ses intentions concernant Aït Boudlal. Le défenseur central de 20 ans a été approché par Fulham, qui aurait formulé une offre estimée à 30 millions d’euros. La proposition anglaise n’a toutefois pas convaincu les dirigeants rennais.

À voir

Mercato PSG : Luis Campos cible Alberto Costa pour l’hiver

Elle a été refusée, malgré l’intérêt du joueur pour une éventuelle aventure en Angleterre. Le Stade Rennais a donc choisi de conserver son jeune défenseur. Une décision qui pourrait s’avérer intéressante sur le plan sportif, mais aussi financier. Car la cote d’Aït Boudlal ne semble pas faiblir.

Rude concurrence pour Abdelhamid Aït Boudlal ?

Selon les informations de TEAMtalk, plusieurs clubs anglais continuent de suivre le Marocain. Newcastle serait notamment intéressé. Brentford, Everton et Hull City figureraient également parmi les formations qui surveillent sa situation.

Ces clubs anglais ont de solides moyens financiers et peuvent déloger le joueur si Rennes donne le feu vert. Mais l’intérêt ne se limite pas à la Premier League. Des clubs espagnols, allemands et italiens seraient aussi chauds pour se positionner.

Lire aussi : Stade Rennais : Issa Soumaré, le flop inattendu du mercato rennais

À voir

Cathro fixe sa vision pour le nouveau projet de stéphanois

Pour Rennes, cette concurrence est intéressante. Sous contrat jusqu’en 2028, Aït Boudlal n’est pas dans une situation qui oblige le club à vendre rapidement. Les dirigeants bretons ne sont donc pas sous pression. Si une nouvelle offensive se confirme, le montant proposé pourrait dépasser les 30 millions d’euros refusés à Fulham cet été.

Yassir Zabiri va quitter définitivement Rennes l’été prochain ?

Le cas de Yassir Zabiri mérite lui aussi une attention. L’attaquant marocain, recruté par Rennes à l’hiver 2026 pour environ 10 millions d’euros, évolue cette saison au Racing Santander. Le joueur a rejoint le club espagnol sous la forme d’un prêt de douze mois, sans option d’achat.

Et son début de saison est canon. Avec Santander, Zabiri a inscrit six buts en sept journées de championnat. Une efficacité qui attire déjà les regards de plusieurs clubs européens. D’après le journaliste Ekrem Konur, Newcastle et Aston Villa suivent notamment l’évolution du jeune attaquant rennais.

Les deux clubs anglais seraient prêts à poser des millions sur la table pour recruter cette gâchette offensive. Rennes pourrait ainsi profiter de cette dynamique pour valoriser davantage son joueur dont la valeur marchande est actuellement estimée à 9 millions d’euros par Transfermarkt.

À voir

OM : Stéphane Richard brigue un poste clé à l’ECA ce mardi

Lire aussi : Mercato Stade Rennais : Ça se bouscule pour l’avenir de Mikayil Faye

Le montant fixé par Rennes serait supérieur à sa valeur marchande. Selon Ekrem Konur, le club breton aurait établi un premier prix autour de 20 millions d’euros pour Zabiri. Cette somme pourrait constituer un seuil à partir duquel les dirigeants accepteraient d’entamer des discussions avec les prétendants.

Yassir Zabiri dispose encore de plusieurs mois pour confirmer ses performances en Espagne. S’il poursuit sur le même rythme, sa valeur pourrait continuer de progresser. Pour Rennes, l’objectif est de suivre ses performances en Espagne et d’attendre le meilleur moment pour négocier.

À voir

Fair Play Financier : Après City, le PSG dans le viseur de l’UEFA

Vous voulez d’autres articles du Stade Rennais ?

Mercato Stade Rennais : 4 géants européens visent Estéban Lepaul

Stade Rennais : Dembélé, Doué… Une formation qui rapporte 199M€

À voir

OL : Youssouf Fofana revient sur son transfert avorté à Lyon

Avec Aït Boudlal et Zabiri, le Stade Rennais possède ainsi deux jeunes cracks susceptibles de prendre encore de la valeur. Le premier est fortement courtisé malgré une offre de 30 millions d’euros refusée cet été. Le second commence à attirer les grands clubs européens après seulement quelques semaines en Liga.