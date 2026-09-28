Accueil - Mercato Stade Rennais - Mercato Stade Rennais : Newcastle s’attaque à Aït Boudlal

Le défenseur central du Stade Rennais Abdelhamid Aït Boudlal attire désormais l’attention de Newcastle. Le club anglais surveille le jeune international marocain en vue de renforcer sa défense pour 2027, alors que plusieurs formations européennes suivent également son évolution.

Mercato Stade Rennais : Pourquoi Newcastle garde-t-il un œil sur Aït Boudlal ?

Le nom d’Abdelhamid Aït Boudlal circule une nouvelle fois outre-Manche, après un été déjà assez mouvementé pour le Marocain. D’après les informations de Graeme Bailey pour TEAMtalk, Newcastle suit attentivement le défenseur central du Stade Rennais.

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Le média britannique précise que les Magpies évaluent plusieurs options pour leur défense et que le Marocain de 20 ans figure désormais parmi les joueurs observés. TEAMtalk écrit ainsi que « Newcastle United suit de près la situation » sur le défenseur rennais.

Le média ajoute que le club anglais surveille sa progression dans l’optique de ses choix défensifs pour 2027. À ce stade, aucune offre de Newcastle n’est toutefois annoncée ni aucun contact avancé entre les deux clubs. Autrement dit, les Magpies regardent, mais ils n’ont pas encore décidé d’accélérer en sortant le chéquier.

Rennes peut-il encore faire grimper le prix d’Aït Boudlal ?

Cette nouvelle piste anglaise prend une dimension particulière après l’épisode Fulham. Selon TEAMtalk, le club londonien avait formulé une proposition de 30 millions d’euros, refusée par le Stade Rennais durant l’été 2026. Ce précédent donne forcément du poids aux discussions à venir.

Le Stade Rennais possède encore une marge de négociation importante et n’a aucune raison de brader un joueur dont la cote continue de progresser. Le défenseur marocain est sous contrat avec le club breton jusqu’en juin 2028. Sa valeur estimée est passée de 12 à 20 millions d’euros entre juin et septembre 2026.

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Sa situation contractuelle place donc le club breton dans une position relativement confortable. Newcastle, Everton, Brentford et Hull sont cités parmi les clubs anglais qui suivent le joueur, tandis que des formations allemandes, espagnoles et italiennes seraient également attentives à son évolution. L’objectif est d’attendre une ouverture du côté du club de Ligue 1 afin de lancer l’assaut pour une éventuelle signature du jeune Lion de l’Atlas du Maroc.

Que représente déjà Aït Boudlal dans le projet rennais ?

Le Stade Rennais avait déjà fait le choix de conserver son défenseur malgré l’intérêt de Fulham. Ce choix répondait à une logique sportive autant qu’économique : laisser du temps au joueur pour s’installer, accumuler les titularisations et augmenter progressivement sa valeur. La saison précédente, Aït Boudlal avait ainsi été titularisé à 17 reprises en Ligue 1, avant de poursuivre son développement dans l’exercice 2026-2027.

Pour Rennes, le dossier est donc loin de se résumer à une simple rumeur de transfert. Avec un contrat qui court encore sur deux saisons et un intérêt désormais élargi à plusieurs clubs, la formation bretonne peut attendre avant de prendre une décision. Le montant de 30 millions d’euros refusé à Fulham constitue déjà un repère concret.

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Si les performances du défenseur continuent de progresser et que Newcastle transforme sa surveillance en offre, le prix pourrait encore monter. Pour les dirigeants rennais, le mercato ressemble parfois à une partie de poker : tant que les cartes sont bonnes, mieux vaut éviter de montrer sa main.

D’ici l’été 2027, le SRFC verrait sans doute la valeur marchande de son international marocain monter en puissance. Une belle occasion de réaliser une très bonne opération en cas d’une excellente saison et d’une belle offre.