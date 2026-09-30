Accueil - Mercato ASSE - Kilmer Sports et l’ASSE : qui sont les propriétaires des Verts ?

Kilmer Sports Ventures, la holding sportive de l’homme d’affaires canadien Larry Tanenbaum, détient 100 % de l’ASSE depuis juin 2024. Le rachat a mis fin à vingt ans de pouvoir de Roland Romeyer et Bernard Caïazzo. Deux saisons plus tard, les Verts jouent en Ligue 2 avec le plus gros budget du championnat, et leur président, Ivan Gazidis, défend une croissance sans excès.

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Qui est Kilmer Sports ?

Kilmer Sports Ventures appartient au groupe Kilmer de Larry Tanenbaum, figure du sport professionnel canadien. Le 13 mai 2024, le groupe annonce des négociations exclusives pour racheter l’AS Saint-Étienne. La vente est finalisée début juin, juste après la remontée en Ligue 1 obtenue en barrage contre Metz.

Aucun montant officiel n’a été communiqué. Maxifoot évoquait entre 20 et 30 millions d’euros, loin des 100 millions demandés au départ par les vendeurs. CFNews parlait d’une valorisation d’environ 25 millions d’euros pour la totalité du capital.

Ivan Gazidis, l’homme de Kilmer Sports à Saint-Étienne

KSV a confié la présidence du club à Ivan Gazidis, ancien directeur général d’Arsenal puis de l’AC Milan. Deux vice-présidents exécutifs chargés du football, Huss Fahmy et Jaeson Rosenfeld, l’entourent. Selon L’Équipe, c’est Huss Fahmy qui pilote les décisions sportives.

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Le choix des entraîneurs a été moins stable que la direction. Olivier Dall’Oglio, en poste lors du rachat, puis Eirik Horneland, Philippe Montanier et Ian Cathro se sont succédé. Ce dernier, venu d’Estoril, a signé le 8 juin 2026 jusqu’en 2028. Gazidis l’a reconnu dans un entretien accordé à L’Équipe en septembre : « Nous avons eu quatre entraîneurs depuis notre arrivée. Je n’aime pas faire des changements ».

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La fin de l’ère Romeyer et Caïazzo

Bernard Caïazzo renfloue le club en 2003, avant de prendre le contrôle avec Roland Romeyer à l’été 2004. Leur mandat couvre la Coupe de la Ligue 2013 et les saisons européennes des années 2010, puis la relégation de 2022. La volonté de vendre était annoncée depuis longtemps. En 2022, David Blitzer obtient 45 jours de négociations exclusives, qui s’achèvent sans accord. Le 2 juillet 2022, les actionnaires déclarent n’avoir reçu « aucune offre ferme » et confient le processus au cabinet KPMG. La vente aux Canadiens ne sera bouclée que deux ans plus tard.

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Les moyens de Kilmer Sports en Ligue 2

La première saison du nouveau propriétaire se termine par une relégation, le 17 mai 2025, après une défaite 3-2 contre Toulouse. La deuxième échoue au bout du barrage contre Nice, en mai 2026. Pour 2026-2027, la DNCG a validé le dossier du club le 17 juin sans mesure restrictive. Le budget prévisionnel est estimé autour de 35 millions d’euros par la presse spécialisée, le plus élevé de la Ligue 2.

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Gazidis refuse pourtant l’image d’un club qui achète sa remontée. « J’ai vu que nous étions décrits comme le PSG de la L2. Ce n’est pas vrai. Ce club avait besoin d’investissements justes. Nous n’y injectons pas simplement de l’argent », a-t-il déclaré à L’Équipe. Il ajoute vouloir « construire un club financièrement pérenne, capable de tenir sur ses propres pieds ». Selon lui, Larry Tanenbaum ne se voit pas comme le propriétaire de l’ASSE mais comme son gardien.

Ce que les anciens pensent de Kilmer Sports

Tous les anciens ne partagent pas cette confiance. Jean-Michel Larqué, finaliste de 1976, a mis en garde la direction dans un entretien au site Peuple-Vert, fin septembre 2026. Sur le terrain, il résume l’enjeu de la saison en une phrase : « Un championnat, ça se gagne à domicile, mais un maintien, ça se gagne à l’extérieur. Une montée, ça se gagne à l’extérieur ». Les Verts étaient en tête de la Ligue 2 à la trêve internationale de fin septembre. Toute l’actualité du club est sur notre page ASSE.

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Kilmer Sports et l’ASSE : les questions fréquentes

À qui appartient l’ASSE ?

À Kilmer Sports Ventures, la holding de Larry Tanenbaum, qui détient 100 % du club depuis juin 2024.

Qui est le président de l’AS Saint-Étienne ?

Ivan Gazidis, ancien dirigeant d’Arsenal et de l’AC Milan, nommé en juin 2024.

Combien Kilmer Sports a-t-il payé pour racheter l’ASSE ?

Le prix n’a pas été rendu public. La presse l’a estimé entre 20 et 30 millions d’euros.

Qui étaient les propriétaires de l’ASSE avant Kilmer Sports ?

Roland Romeyer et Bernard Caïazzo, aux commandes du club de 2004 à 2024.