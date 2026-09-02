Mercato ASSE : Le remplaçant idéal de Stassin file à Lorient

L’ASSE n’a pas pu remplacer Lucas Stassin, parti à Séville sur le gong du mercato. Ibrahima Baldé aurait pourtant pu être une recrue idéale.

Mercato : Stassin part sur le gong, l’ASSE ne saisit pas l’opportunité Baldé

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L’ASSE n’a pas eu le temps de trouver un remplaçant à Lucas Stassin. Son prêt au FC Séville dans les derniers instants n’a pas permis à Kilmer Sports Ventures de trouver la perle rare. Les recruteurs stéphanois sont passés à côté d’une opportunité en Ligue 2.

Ils ont laissé filer Ibrahima Baldé (23 ans) au FC Lorient. Il a été prêté avec une option d’achat par Rodez AF au club de Ligue 1. Un joli coup que l’AS Saint-Etienne a ignoré ou n’a pas senti ? L’intérêt officiel du club stéphanois pour l’imposant avant-centre (1,85 m) n’avait pas été révélé pendant le mercato.

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Il est pourtant auteur d’un début de saison remarquable. Il a inscrit 5 buts en 4 matchs de Ligue 2 avec le club ruthénois et est en tête du classement des meilleurs buteurs. Lors de l’exercice dernier, le Franco-Sénégalais avait inscrit un doublé contre l’ASSE, à la 33e et avant dernière journée de Ligue 2. Grâce à lui, Rodez s’était imposé (2-1). Il a fini la saison à 13 buts en 31 matchs de championnat.

Ibrahima Baldé, le profil parfait raté par Saint-Etienne ?

Connaissant bien la Ligue 2, jeune, prometteur et décisif, Ibrahima Baldé aurait pu être le renfort parfait à la place de Lucas Stassin. De plus, sa signature à Lorient n’a presque rien coûté : un prêt d’une saison, assorti d’une option d’achat ! Le buteur est valorisé 2 M€ par Transfermarkt et il est sous contrat à Rodez jusqu’à juin 2028. Il était donc relativement accessible pour KSV.

En tout cas, l’AS Saint-Etienne peut nourrir des regrets pour cette opportunité qu’elle n’a pas pu saisir. « Ibrahima Baldé cochait de nombreuses cases : il est encore jeune, possède une marge de progression importante et restait sur un début de saison extrêmement prolifique. Le voir rejoindre Lorient sous la forme d’un simple prêt avec option d’achat peut donc laisser un goût amer dans le Forez », soutient aussi But Football Club.

ASSE : Ian Cathro va devoir s’adapter en interne

Pour compenser le départ de Lucas Stassin, Ian Cathro va se contenter des solutions internes. En plus d’Irvin Cardona, déjà repositionné en avant-centre, il peut compter sur Joshua Duffus comme doublure. Le jeune Marten-Chris Paalberg reste aussi une option, même s’il est enocre loin du niveau qu’il avait au Pärnu JK Vaprus en Estonie.

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Pour rappel, l’attaquant de 18 ans bientôt avait marqué 24 buts en 33 matchs disputés, toutes compétitions confondues, avec son club d’origine. C’est justement grâce à ces performances remarquables, que l’ASSE a investi près d’un million d’euros pour le recruter en février 2026.