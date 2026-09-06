ASSE : Ian Cathro lâche un avertissement à son vestiaire

‎Après cinq victoires en cinq journées de Ligue 2, Ian Cathro refuse de laisser l’ASSE s’installer dans le confort. L’entraîneur écossais a prévenu son vestiaire : seuls les joueurs affichant le bon état d’esprit auront leur place dans la longue aventure stéphanoise.

‎ASSE : ‎Une victoire face à Montpellier, puis déjà les exigences

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‎‎Le succès contre Montpellier aurait pu offrir à Ian Cathro une parenthèse de légèreté. Il n’en a rien été. Dans un Geoffroy-Guichard comble, l’ASSE a pourtant signé une cinquième victoire consécutive, confirmant son départ parfait en Ligue 2. Mais le technicien écossais regarde déjà au-delà du classement.‎

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‎Il reconnaît apprécier l’ambiance du Chaudron, qu’il présente comme l’une des raisons de sa venue à Saint-Étienne. Pourtant, une pression demeure. « J’aimerais prendre davantage de plaisir, mais je ressens la responsabilité de donner du bonheur aux gens », a-t-il confié.

‎‎Le Chaudron applaudit, Cathro garde les yeux ouverts

‎‎Le discours de Ian Cathro ne s’arrête pas à la célébration du résultat. Son analyse de la rencontre contre Montpellier révèle encore plusieurs imperfections. Il a notamment regretté une première période disputée « à courant alternatif », avec une baisse de régime après un début convaincant.

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‎‎À la pause, l’entraîneur a tenté de libérer ses joueurs. « J’ai demandé aux joueurs de moins réfléchir et de jouer davantage », a révélé Ian Cathro. Le début de la seconde période lui a ensuite donné satisfaction. Toutefois, les difficultés observées restent dans son radar.

‎‎Les petits détails qui peuvent tout faire basculer

‎‎Pour Cathro, l’ASSE doit encore apprendre à mieux gérer les moments délicats d’une rencontre. Certaines situations peuvent perturber la dynamique collective et transformer rapidement une prestation maîtrisée en match plus compliqué. « Certaines péripéties peuvent nous perturber pendant les rencontres. Ce sont parfois de petits détails qui brisent notre bonne dynamique », a-t-il expliqué.

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‎‎Cette lucidité tranche avec le bilan comptable immaculé des Verts. Cinq matchs, cinq succès : difficile de demander mieux. Pourtant, l’Écossais prévient déjà que la saison connaîtra forcément des périodes moins favorables. Pour lui, le véritable défi sera de conserver le même état d’esprit lorsque la machine connaîtra ses premiers ratés.‎

‎« S’ils ne l’acceptent pas, ils peuvent partir »

‎‎Le message adressé au vestiaire est, lui, particulièrement ferme. Ian Cathro assume la concurrence et refuse que certains joueurs considèrent leur statut comme acquis. Il évoque même de « bons maux de tête » lorsqu’il parle des choix qui s’offrent à lui. Puis vient la phrase qui ne laisse guère de place à l’interprétation :

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‎ « Chaque joueur en fait partie. S’ils ne l’acceptent pas, ils peuvent partir. Je ne garderai que ceux qui ont le bon état d’esprit », a-t-il balancé comme un avertissement. Le ton est donné. Le succès ne garantit rien et chacun devra accepter les exigences collectives.