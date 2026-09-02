ASSE : Ian Cathro se réjouit du retour à temps de Ben Old

Ian Cathro, entraîneur de l’ASSE, a apprécié particulièrement la prestation de Ben Old, lors de son retour face à Dijon FCO.

ASSE : Ben Old de retour, Ian Cathro soulagé

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Absent depuis le début de la saison, à cause d’une blessure à la cheville, Ben Old a fait son grand retour, lundi dernier, lors de Dijon FCO – ASSE, en clôture de la 4e journée de Ligue 2. Sur le banc au coup d’envoi, il est entrée après l’heure de jeu, à la place de la recrue Tamar Svetlin (66e).

L’arrière latéral gauche a bien tenu sa place, puisque les Verts n’ont pas concédé de but pendant qu’il était sur l’aire de jeu. À l’issue de la rencontre, Ian Cathro a salué son retour à temps. « C’était le moment parfait pour le retour de Ben Old, car on avait besoin de latéraux pour nous aider un peu plus sur les côtés », a-t-il confié en conférence de presse.

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Le nouveau coach de l’AS Saint-Etienne a bien apprécié ensuite la prestation du numéro 11 de son équipe. « Il a joué le maximum de minutes qu’il pouvait jouer. Il n’a pas eu une pré-saison normale, ça a été difficile pour lui. Je suis très heureux qu’il ait pu jouer lundi. Il a aidé l’équipe, je suis très content. Il a senti qu’il a aidé le groupe. Comme tous les autres, il va être un joueur important », a-t-il souligné.

Une place de titulaire à retrouver rapidement

Pour rappel, Ben Old n’a pas entamé la préparation estivale de l’ASSE, le 1er juillet dernier. Il était à la Coupe du monde 2026 avec la Nouvelle-Zélande. Revenu du Mondial, il s’était blessé en match amical contre le FC Lausanne-Sport, le 29 juillet dernier, soit à 10 jours du début de la Ligue 2. Sa préparation a donc été tronquée.

Désormais, le défenseur des Verts doit batailler pour retrouver sa place de titulaire. À son absence, Kevin Pedro et Maxime Bernauer ont dépanné au poste d’arrière gauche. Mais Ian Cathro a besoin de plus de stabilité et d’assurance à ce poste.

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Outre Ben Old, Nadir El Jamali (milieu offensif) a aussi fait son retour, six mois après son opération au genou (en février). Il a joué les dernières minutes du match, en remplaçant Zuriko Davitashvili.