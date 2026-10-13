Mercato PSG : Les intenses dessous du dossier Luis Enrique

Deux Ligues des champions, un contrat prolongé jusqu’en juin 2030, un Parc des Princes acquis à sa cause et un mercato du PSG maitrisé et pourtant rien n’apaise Luis Enrique. Dans un entretien diffusé lundi par la chaîne du club, à deux jours de Manchester City-PSG, l’entraîneur du Paris Saint-Germain a parlé de pression, de doute et de cette méthode Luis Enrique qui fuit les ordres.

Mercato PSG : Luis Enrique, prolongé jusqu’en 2030 et plus sous pression que jamais

Le nouveau bail a été officialisé le 4 septembre. Pour le technicien asturien de 56 ans, arrivé à Paris à l’été 2023, la signature ressemble moins à une récompense qu’à une dette. « J’ai prolongé mon contrat et j’ai désormais encore plus de pression pour montrer que je suis prêt à continuer et que je veux encore remporter de nombreux trophées avec le Paris Saint-Germain », assure-t-il.

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L’affection du public n’y change rien. « Je ne suis pas plus calme ou plus tranquille simplement parce que les gens me disent qu’ils sont très contents. » Il trouve « très beau » d’avoir apporté quelque chose aux supporters et à leurs familles, puis remet aussitôt la barre plus haut : « Je dois montrer que je mérite la confiance que l’on m’a accordée. » Dans le même entretien, il a aussi défendu son directeur sportif, un passage détaillé dans notre article sur l’éloge de Luis Campos par Luis Enrique.

La méthode Luis Enrique, ou l’art de ne pas donner d’ordres

Le passage le plus révélateur concerne son management. « Je ne veux pas être un entraîneur qui donne constamment des ordres et qui dit aux joueurs : « Tu dois faire ceci, cela et cela. » Ils doivent comprendre le jeu pour prendre la meilleure décision à chaque instant. C’est la clé. »

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Cette idée a pris toute sa place après le départ de Kylian Mbappé à l’été 2024. Privé de sa star, Paris a construit un football sans hiérarchie figée, celui qui a offert au club sa première Ligue des champions en 2025, puis une deuxième en 2026.

Luis Enrique, sous contrat avec le PSG jusqu’en juin 2030.

Le ton mélange proximité et chambrage. Vitinha lui aurait confié ne pas toujours savoir s’il plaisante. « Et je lui réponds que c’est à lui de l’interpréter ! », raconte le coach en riant. Sous la boutade, une gestion au cas par cas : certains joueurs ont besoin d’être rassurés, d’autres d’être secoués.

Un palmarès qui ne lui sert pas de boussole

Se comparer aux autres techniciens ne l’intéresse pas. « Chacun suit son propre chemin (…). Je n’ai aucune intention de chercher à améliorer mon palmarès ou mon CV simplement pour les dépasser. » Ses repères, Luis Enrique les résume en deux questions : « Est-ce la manière dont je veux que mon équipe joue ? Est-ce la manière dont je veux qu’elle perde, si elle doit perdre ? »

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Accepter l’idée de perdre, à condition que ce soit avec ses idées : peu d’entraîneurs de ce niveau le disent aussi franchement. Une défaite l’oblige à se remettre en question, jamais à renier ses principes. « J’ai de l’expérience dans le football, mais cela ne signifie pas que je considère avoir toujours raison ou que je ne peux plus progresser », admet-il.

Manchester City-PSG, le premier test après les mots

L’Etihad Stadium offre mercredi (21h, Canal+) une mise à l’épreuve immédiate de la méthode Luis Enrique. Paris aborde la 2e journée de la phase de ligue après un 6-1 contre le Slovan Bratislava, récupère Ousmane Dembélé et Nuno Mendes, mais sort d’un succès laborieux contre Le Mans (3-1) en Ligue 1. Toute l’actualité du club est à suivre dans notre rubrique PSG.