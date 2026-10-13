Mercato PSG : Luis Enrique craque pour Aleksandar Pavlovic du Bayern

Alors que Vitinha commence à montrer des signes de fatigue, Luis Enrique serait ouvert à l’arrivée d’un nouveau milieu de terrain au PSG. L’entraîneur parisien serait ainsi intéressé par Aleksandar Pavlovic, sous contrat avec le Bayern Munich jusqu’en juin 2029.

Mercato : Le PSG surveille Aleksandar Pavlovic

Après avoir renforcé le secteur offensif avec les arrivées de Mika Godts, Maghnes Akliouche et Ferran Torres cet été, le Paris Saint-Germain pourrait concentrer ses efforts sur le milieu de terrain à l’issue de la saison en cours. Alors que Vitinha commence à montrer des signes de fatigue et que Fabian Ruiz pourrait obtenir un bon de sortie, Luis Enrique aurait déjà identifié le profil idéal pour renforcer son entrejeu.

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En effet, selon les informations relayées ces dernières heures par Fussball News, l’entraîneur du PSG apprécierait énormément Aleksandar Pavlovic. Âgé de 22 ans, l’international allemand possède un profil particulièrement apprécié à Paris. Technique, intelligent dans le jeu et précieux dans le secteur médian, le natif de Munich représente une piste intéressante pour renforcer le milieu de terrain des Rouge et Bleu.

Titulaire indiscutable de Vincent Kompany depuis la saison dernière, Aleksandar Pavlovic est très courtisé à travers l’Europe. Ses performances pourraient toutefois attirer plusieurs grands clubs européens lors des prochaines périodes de mercato. Le Paris SG devra néanmoins se montrer convaincant pour espérer avancer sur ce dossier. Le club allemand n’a aucune obligation de vendre son jeune milieu de terrain et Luis Campos pourrait aussi compter avec une énorme concurrence, qui n’effraie pas pour autant le Bayern à ce stade.

Des statistiques prometteuses pour le milieu allemand

Depuis le début de la saison, Aleksandar Pavlovic affiche déjà des statistiques intéressantes. En huit apparitions, le partenaire de Joshua Kimmich totalise un but et deux passes décisives en huit matchs toutes compétitions confondues. Ces performances renforcent son statut de joueur à suivre sur le marché européen. Le Paris Saint-Germain devra cependant patienter avant d’envisager une éventuelle offensive, puisque le Bayern Munich n’a aucune intention de se séparer de son numéro 45.

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« En interne, on est convaincu qu’Aleksandar Pavlovic portera un jour le brassard de capitaine au Bayern Munich. Ce jeune talent formé au club est considéré comme un élément essentiel des projets à long terme du club le plus titré », rapporte le média allemand.

Cela n’empêche pas le double champion d’Europe en titre de prendre des renseignements sur un potentiel transfert et de surveiller avec attention les performances du joueur valorisé à 90 millions d’euros par le site spécialisé Transfermarkt. La publication de Fussball News affirme toutefois que le Paris Saint-Germain est sur le coup, au même titre que le Real Madrid, Manchester United et Manchester City. Néanmoins, aucun transfert ne semble acquis à ce stade.

Un dossier trop compliqué ?

International allemand à 17 reprises, Aleksandar Pavlovic possède déjà une expérience importante malgré son jeune âge. Son nom pourrait donc être l’un des tubes des différents mercatos de 2027. Cependant, l’affaire s’annonce assez compliquée pour le Paris Saint-Germain et tous les autres prétendants. Le Bayern Munich ne souhaiterait pas vendre son jeune milieu de terrain.

Au contraire, le club bavarois envisagerait même de lui proposer une prolongation de contrat. De son côté, Pavlovic ne souhaiterait pas quitter son club de coeur comme il l’a déjà signifié à Manchester City durant l’été. En effet, le journal Bild rappelle que Manchester City était prêt à débourser jusqu’à 100 millions d’euros pour s’attacher les services du milieu de terrain du Bayern Munich.

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Des discussions concrètes avaient eu lieu au sujet du joueur avant que City ne recrute Ayyoub Bouaddi et Enzo Fernandez. Pavlovic a étudié l’offre, mais l’a finalement refusée, et aucune négociation n’a finalement eu lieu entre les deux clubs.