Accueil - PSG mercato - PSG Mercato : Surprise ! Achraf Hakimi recale le Paris SG

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Auteur d’un triplé retentissant hier soir face au Havre AC, Achraf Hakimi a reçu une proposition de prolongation de la part des dirigeants du PSG. Mais le latéral droit marocain ne semble pas pressé de parler de son avenir maintenant.

Mercato : Le PSG compte sur Achraf Hakimi pour l’avenir

Le Paris Saint-Germain a conforté sa place de leader au classement de Ligue 1 après sa large victoire vendredi soir sur le terrain du Havre AC, en ouverture de la neuvième journée. L’équipe parisienne a pu compter sur un triplé de son défenseur Achraf Hakimi, également auteur de deux passes décisives pour Mika Godts et Senny Mayulu.

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Une performance XXL qui accéléré l’envie de la direction du Paris SG de prolonger le contrat de son défenseur de 27 ans, actuellement lié jusqu’en juin 2029. Face aux hommes de Didier Digard, l’international marocain a encore rappelé à quel point il était devenu indispensable dans le système de Luis Enrique.

Une importance que le PSG souhaite récompenser en anticipant la suite. En effet, selon les informations du journal L’Équipe, le club de la capitale aurait déjà pris contact avec l’entourage d’Achraf Hakimi afin de sonder sa volonté concernant une éventuelle prolongation. Mais l’ancien joueur de l’Inter Milan n’est pas encore pressé de remettre son avenir sur la table.

Achraf Hakimi fait patienter le Paris SG

Alors que plusieurs grands clubs européens suivent avec attention sa situation au Paris Saint-Germain, Achraf Hakimi n’est pas pressé de discuter d’une éventuelle prolongation avec Nasser Al-Khelaïfi et Luis Campos.

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« Le PSG souhaite prolonger Achraf Hakimi. Le club parisien a pris la température pour ouvrir des négociations avec son latéral, sous contrat jusqu’en juin 2029. Mais Hakimi et son entourage ont freiné les discussions, estimant qu’il est encore trop tôt pour prolonger. Luis Enrique souhaite le conserver sur la durée », rapporte le quotidien sportif.

Même s’il se sent heureux dans la capitale, le natif de Madrid veut garder toutes les options entre ses mains. Arrivé à l’été 2021 contre un chèque de 68 millions d’euros, Hakimi pourrait vouloir s’offrir un autre challenge après avoir tout gagné sous le maillot parisien.

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Surtout qu’il n’a jamais caché son souhait de retourner dans son club formateur, le Real Madrid, où il n’avait pas eu le temps de s’imposer. Le Paris Saint-Germain retient donc son souffle dans ce dossier.