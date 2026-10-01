Accueil - PSG mercato - PSG : Le calendrier infernal qui attend les Parisiens en octobre

Le PSG disputera six rencontres en octobre 2026, avec notamment deux rendez-vous de Ligue des champions contre Manchester City et le FC Barcelone. Entre le 10 et le 30 octobre, les Parisiens devront également enchaîner 3 matchs, avec une série particulièrement dense au cœur du mois.

Pourquoi octobre va-t-il accélérer brutalement pour le PSG ?

Après la trêve internationale de septembre, le calendrier n’offrira aucun répit au PSG, avec une cadence appelée à devenir très intense. Le premier rendez-vous est fixé au samedi 10 octobre, avec la réception du Mans au Parc des Princes.

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Un match qui servira à mieux préparer le déplacement en Angleterre pour affronter Manchester City quatre jours plus tard. Le calendrier officiel du Paris SG confirme ensuite une succession particulièrement resserrée. Manchester City le 14 octobre, Strasbourg le 17, puis le FC Barcelone le 20.

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L’Olympique Lyonnais se présentera au Parc des Princes le 25 octobre, avant un dernier déplacement au Havre le 30 octobre. Six matches sont donc programmés en vingt et un jours pour les hommes de Luis Enrique.

Manchester City, Barça…le tournant de la saison ?

Le passage le plus exigeant se concentre sur onze jours. Après avoir accueilli Le Mans le 10 octobre, le Paris SG prendra la direction de l’Etihad Stadium pour y défier Manchester City en Ligue des champions le 14, avant de retrouver la Ligue 1 à Strasbourg trois jours plus tard.

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La phase de Ligue des champions prévoit officiellement ces deux premières échéances européennes d’octobre. Trois jours seulement après Strasbourg, le FC Barcelone arrivera au Parc des Princes pour la troisième journée européenne, le 20 octobre. Puis Lyon attendra les Parisiens le 25, avant le déplacement au Havre cinq jours plus tard.

Ce qui reste encore inconnu, à ce stade, concerne surtout les choix de Luis Enrique. Compositions, rotations, temps de jeu et état physique des internationaux dépendront de la réalité du moment. Le calendrier, lui, ne fera aucun cadeau.

Quel effectif Luis Enrique pourra-t-il réellement aligner ?

Le contexte contractuel apporte également un éclairage intéressant. Le champion de France a annoncé en septembre la prolongation de Luis Enrique jusqu’en 2030, ainsi que celles de João Neves, Fabián Ruiz, Willian Pacho, Lucas Beraldo et Senny Mayulu. Le club présente cette continuité comme un élément de son projet sportif à long terme.

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Cette profondeur devra maintenant être mise à contribution. Le Paris Saint-Germain ne disposera que de 3 jours entre Manchester City et Strasbourg, puis de 3 jours entre Strasbourg et Barcelone. Entre Barcelone et Lyon, quatre jours séparent les deux rencontres, avant cinq jours jusqu’au déplacement au Havre.

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Dans cette séquence, la gestion du groupe pourrait donc compter presque autant que la qualité des onze titulaires. Une jambe lourde, une petite alerte musculaire ou un international rentré tardivement peuvent rapidement transformer un beau calendrier en véritable casse-tête.

Le calendrier du PSG en octobre

Samedi 10 octobre : PSG – Le Mans, 20h45, Ligue 1, 6e journée.

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Mercredi 14 octobre : Manchester City – PSG, 21h, Ligue des champions, 2e journée.

Samedi 17 octobre : Strasbourg – PSG, 17h15, Ligue 1, 7e journée.

Mardi 20 octobre : PSG – FC Barcelone, 21h, Ligue des champions, 3e journée.

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Dimanche 25 octobre : PSG – Lyon, 20h45, Ligue 1, 8e journée.

Vendredi 30 octobre : Le Havre – PSG, 19h, Ligue 1, 9e journée.