Accueil - Mercato OM - OM : Après son clash avec Genesio, Igor Paixao prêt à s’en aller ?

Bruno Genesio a beau avoir tenté de calmer le jeu, la situation d’Igor Paixao à l’Olympique de Marseille semble s’enliser. L’ailier brésilien serait désormais disposé à quitter le club phocéen lors de la prochaine fenêtre de transfert.

OM : Le clash avec Genesio pousse Igor Paixao vers la sortie

L’Olympique de Marseille pouvait se réjouir dimanche soir. Les Phocéens ont terrassé Troyes (2-0). Mais une scène survenue en fin de match a terni cette victoire : le coup de colère d’Igor Paixao. L’attaquant brésilien a été remplacé par Faris Moumbagna à la 87e minute de jeu.

Il a quitté la pelouse en refusant de serrer la main de Bruno Genesio. Cette scène déplorable fait planer le doute sur l’état réel de leur relation. Surtout que les confidences d’Igor Paixao, quelques jours plus tôt, donne une tout autre résonance à son geste.

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L’ailier droit de 26 ans est passé par toutes les émotions depuis son arrivée de Feyenoord. Les Phocéens ayant déboursé près de 30 millions d’euros pour son transfert. Ce qui fait de lui la recrue la plus chère de l’OM. Igor Paixao a d’abord eu du mal à s’imposer dans une attaque qui reposait quasiment sur Mason Greenwood.

Une deuxième saison compliquée à Marseille

Il s’est ensuite rattrapé avec 12 buts et 7 passes décisives. Ses performances ont attiré des courtisans prêts à sortir le chéquier pour l’avoir. Sunderland était disposé à mettre environ 40 millions d’euros pour recruter Igor Paixao cet été. L’accord était quasiment bouclé quand Genesio est intervenu pour empêcher ce transfert.

Les supporters avaient salué ce coup d’arrêt, soulagés de conserver un joueur capable de faire la différence. Cet exercice en cours devrait donc être celui de la consécration pour Igor Paixao. Hélas, le Brésilien peine à retrouver son meilleur niveau. 1 seule passe délivrée en 6 rencontres de Ligue 1.

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Au point où le natif de Macapa n’est plus intouchable. Son départ avorté et ses ennuis physiques n’ont pas amélioré les choses. Sa place dans le onze de départ de Bruno Genesio est désormais discutée

Il ne ferme pas la porte à un départ dès cet hiver

Sur Canal+, Igor Paixao n’exclut pas à un possible départ dès l’hiver. « Est-ce que je pourrais partir dès cet hiver ? Je ne sais pas, c’est difficile parce qu’en janvier les équipes sont déjà formées », avait-il répondu. Avant d’ajouter qu’une séparation est plus probable à l’été prochain.

Ses mots font écho aux récentes informations de RMC Sport. Le quotidien sportif révèle qu’Igor Paixao ne compte pas s’éterniser à l’OM. La seule incertitude concerne le calendrier : janvier ou juin pour mettre les voiles.

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Reste à savoir ce que cela affectera Bruno Genesio. Si l’ailier plie bagage cet hiver sans être remplacé, l’entraîneur de l’OM devra terminer la saison avec une attaque fragilisée. Un scénario inquiétant pour un club qui vient à peine de sortir de relégation.