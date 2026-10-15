OM : Stéphane Richard risque gros, la DNCG va encore sévir

L’OM a serré la vis cet été en réduisant sa masse salariale. Mais cela reste insuffisant. Le club présidé par Stéphane Richard risque même d’écoper de lourdes sanctions pour non-respect des engagements pris auprès de la DNCG.

OM : Stéphane Richard, les objectifs fixés n’ont pas été atteints

Stéphane Richard n’a jamais camouflé la crise financière de l’Olympique de Marseille. Le président marseillais expliquait récemment sur RMC Sport que la masse salariale du club avait diminué de 30 à 35 %. Un effort qu’il juge « gigantesque et du jamais vu dans l’histoire du club ».

Cette baisse est passée par le départ de plusieurs tauliers comme Mason Greenwood, Pierre-Emerick Aubemayang ou encore Geronimo Rulli. Plusieurs cadres du vestiaire ont aussi accepté de réduire leurs gros salaires. On pense notamment à Pierre-Emile Hojbjerg. Sauf que Stéphane Richard se garde jusqu’ici de crier victoire.

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Le président marseillais admet que les objectifs ne sont pas totalement atteints. Il faudra au moins deux saisons pour revenir à l’équilibre. Il garde les chiffres précis pour son prochain rendez-vous avec la DNCG. Et c’est là que les choses devraient se corser. Car le gendarme financier fonde sa décision sur des éléments concrets.

De lourdes sanctions en vue contre l’Olympique de Marseille

L’Équipe révèle d’ailleurs que l’OM s’expose à de nouvelles sanctions à titre conservatoire lors de son passage devant la DNCG en décembre prochain. La cause ? Certains engagements pris l’été dernier auprès du gendarme financier n’auraient pas été respectés par l’OM. Le dossier reste préoccupant.

Plusieurs mesures contre l’Olympique de Marseille sont envisageables. À commencer par un retrait de points la saison prochaine. Mme si aucune décision n’a encore été rendue, le club dirigé par Stéphane Richard est déjà soumis à un encadrement de sa masse salariale et de ses indemnités de transfert.

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Ces restrictions ont empêché les Phocéens de signer une nouvelle recrue lors du mercato estival. Stéphane Richard et son directeur sportif Grégory Lorenzi devront donc prouver la solidité du plan de redressement et éviter que ces contraintes se prolongent ou s’amplifient.

Un mercato hivernal sous conditions

Cette incertitude pèse directement sur le mercato à venir. Bruno Genesio attend de savoir de quels moyens il disposera pour retrouver ses ambitions sportives. Grégory Lorenzi l’a d’ailleurs reconnu récemment. Les possibilités de recrutement en janvier dépendront largement du verdict de la DNCG.

💣🚨 L’OM RISQUE UN RETRAIT DE POINTS LA SAISON PROCHAINE !



👉🏻 Le club marseillais pourrait être sanctionné pour ne pas avoir respecté ses engagements auprès de la DNCG.



👉🏻 Une sanction à titre conservatoire pourrait être prononcée dès cet hiver, avec notamment un retrait de… pic.twitter.com/g1SRZCP3nN — La Minute OM (@LaMinuteOM_) October 15, 2026

Autrement dit, un avis défavorable limiterait encore la marge de manœuvre de l’OM lors du mercato hivernal. Ce qui serait un coup dur pour un OM désireux de se relancer en Ligue 1. Le président marseillais est de son côté déterminé à défendre son plan, quitte à accepter des sacrifices immédiats.

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Ce discours de rigueur sera-t-il suffisant pour rassurer le gendarme financier du football français ? Réponse en décembre, avec en toile de fond l’avenir sportif et économique de l’Olympique de Marseille.