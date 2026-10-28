Accueil - Mercato OM - Mercato OM : 2 ou 3 joueurs d’accord, mais un verrou DNCG

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L’Olympique de Marseille aurait déjà de quoi bouger cet hiver. Selon le journaliste Jean-François Pérès, deux ou trois joueurs ciblés par la cellule de recrutement auraient donné leur accord pour rejoindre l’OM. Mais aucun transfert n’est garanti : le mercato OM de janvier dépend d’abord de la Direction nationale du contrôle de gestion (DNCG).

Mercato OM : qui sont ces joueurs d’accord pour venir ?

Personne ne le sait encore. Pérès n’a donné ni nom, ni poste, ni club d’origine. Il évoque simplement « 2-3 profils joueurs » qui seraient « déjà ciblés et d’accord pour venir à l’OM ». Le conditionnel compte : un accord de principe avec un joueur ne vaut pas accord avec son club, et encore moins feu vert financier.

Le même journaliste fixe la condition sans détour : « Le club doit sortir du rouge cet hiver pour pouvoir enfin investir de nouveau. » Autrement dit, ces pistes resteront au stade de la discussion tant que les comptes ne seront pas assainis.

Pourquoi le passage devant la DNCG décidera de tout

Le rendez-vous est attendu entre fin novembre et début décembre, quelques semaines avant l’ouverture du marché. C’est là que se jouera la marge de manœuvre de Grégory Lorenzi. Début octobre, le directeur sportif refusait déjà de s’avancer : « Aujourd’hui, je ne peux répondre ni sur les arrivées, ni sur les départs. » Il parlait aussi de « beaucoup de contraintes, liées à la DNCG et à notre participation à la Ligue Europa ».

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Frank McCourt espère justement présenter une bonne nouvelle au gendarme financier. Le propriétaire américain cherche un investisseur minoritaire à faire entrer avant cette échéance, sans vendre le club. Une arrivée d’argent frais changerait la donne pour janvier. Sans elle, Marseille devra d’abord vendre.

Vendre avant d’acheter, le casse-tête de Genesio

C’est là que le dossier se complique. L’été dernier, la direction a sérieusement étudié un départ d’Igor Paixão vers Sunderland, pour environ 30 millions d’euros, avant de reculer. Bruno Genesio s’était opposé à cette vente, lui qui répète que perdre des cadres sans les remplacer fragilise son projet.

Cet hiver, le même dilemme risque de revenir. Pour libérer de la masse salariale, l’OM devra probablement se séparer de joueurs. Un premier mouvement se dessine déjà avec le prêt envisagé de Tadjidine Mmadi. Mais une vente importante, celle qui débloquerait vraiment des recrues, mettrait de nouveau l’entraîneur sous tension.

En clair, les deux ou trois noms évoqués ne valent pour l’instant que comme intentions. Leur arrivée dépendra d’un calendrier précis : la DNCG d’abord, un éventuel investisseur ensuite, et seulement après les signatures. Suivez tout le mercato de l’OM et les transferts des clubs français sur Foot Sur 7, ainsi que le classement de Ligue 1.

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