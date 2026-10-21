Accueil - Mercato ASSE - ASSE : Une recrue de Saint-Etienne ne veut plus jouer en Ligue 2

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Recrue estivale de l’ASSE, Tamar Svetlin ne cache pas son objectif premier : jouer en Ligue 1 dès la saison prochaine. Pour ce faire, il ne rêve que de la montée en ce début de saison.

ASSE : Tamar Svetlin souffrant du tendon d’Achille

Arrivé à l’ASSE cet été en provenance du Korona Kielce en Pologne, contre une indemnité de transfert de 2,5 millions d’euros, Tamar Svetlin tente de s’imposer dans l’équipe de Ian Cathro. Il a été titulaire à 3 reprises en 6 apparitions en Ligue 2.

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Le milieu de terrain de 25 ans cumule 376 minutes de jeu en 9 journées de championnat. Mais il traîne une blessure au tendon d’Achille et n’a pas joué les deux derniers matchs des Verts. « Nous essayons de régler ce problème avec le club », a-t-il rassuré dans le podcast football de Val 202, diffusé par RTV SLO.

La recrue de Saint-Etienne ne rêve que de la Ligue 1

En attendant son retour sur le terrain, le nouveau joueur de l’AS Saint-Etienne ne cache pas son ambition sous ses nouvelles couleurs. Il veut aider le club ligérien à remonter en Ligue 1. Le milieu défensif a confié cela au média de son pays natal.

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« La Ligue 1 notre objectif ? Absolument, il n’y a aucun débat là-dessus », a-t-il répondu, cash. Un objectif légitime, vu les investissements de Kilmer Sports Ventures, le groupe canadien propriétaire du club stéphanois.

Un gros défi pour le milieu slovène

Mais le défi est immense pour Tamar Svetlin. Il doit d’abord affronter la concurrence dans l’équipe des Verts pour se faire une place de titulaire et ensuite se montrer décisif. Et ce n’est pas tout. Lui et ses coéquipiers doivent résister à l’adversité en Ligue 2. « On court énormément. Les adversaires sont très forts physiquement, rapides et explosifs », a-t-il reconnu.

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Pour l’heure, le numéro 16 de l’ASSE a délivré une passe décisive lors de la victoire contre le Montpellier HSC (3-1), le 5 septembre dernier. C’était à l’occasion de sa quatrième apparition et de la 5e journée de championnat.

Montée en Ligue 1 : L’ASSE sur le bonne voie

Sur le plan collectif, l’équipe de Ian Cathro est sur la bonne voie pour le retour dans l’élite. Elle est leader de la Ligue 2 avec 22 points, 22 buts inscrits et 8 buts concédés en 9 journées. Elle a enregistré 7 victoires et un nul, contre une seule défaite, et compte 5 points d’avance sur Reims (3e) et le Red Star (4e).

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Par ailleurs, l’international slovène (7 sélections) a également été interrogé sur ce qu’il savait de l’AS Saint-Etienne avant sa signature au club, le 10 août 2026. « Je connaissais le club avant de venir ici, mais ce n’est qu’en arrivant à Saint-Etienne que j’ai réellement pris conscience de sa grandeur et de ce qu’il représente pour cette ville et tous ses habitants », a-t-il répondu.