Accueil - ASSE - Info ASSE : Stassin blessé et indisponible 4 semaines à Séville

Lucas Stassin, prêté par l’ASSE au FC Séville, s’est blessé mercredi lors de la victoire andalouse contre le Deportivo La Corogne (0-1). Touché à l’adducteur droit, l’attaquant belge devrait manquer plusieurs semaines, avec une indisponibilité estimée entre trois et quatre semaines.

ASSE : Le coup d’arrêt qui tombe au pire moment pour Stassin à Séville ?

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Le parcours de Lucas Stassin à Séville commence par une mauvaise nouvelle. Le FC Séville a confirmé jeudi une lésion myofasciale de l’adducteur long de la jambe droite, contractée lors de la rencontre disputée à Riazor. Le club espagnol indique que son état doit encore faire l’objet d’un suivi médical avant de préciser davantage son calendrier de reprise.

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Le diagnostic officiel est établi, mais la durée exacte n’émane pas du club. ElDesmarque avance toutefois une absence comprise entre trois et quatre semaines. Cette estimation ferait manquer au Belge le choc contre le FC Barcelone, programmé samedi 19 septembre, et pourrait également mettre en doute sa participation aux rendez-vous suivants.

Du but décisif à l’infirmerie, un moment de galère pour Stassin ?

Cette blessure est d’autant plus frustrante que Lucas Stassin venait de laisser une impression intéressante sous le maillot sévillan. Face au Deportivo, il avait participé à l’action décisive du match et affiché suffisamment de tranchant pour confirmer son intégration rapide dans le dispositif de Luis García Plaza.

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Quelques heures après cette victoire à l’extérieur, le jeune attaquant se retrouve contraint de lever le pied. Le FC Séville reste prudent et ne fixe pas encore de date de retour. Le communiqué médical précise simplement que son rétablissement dépendra de l’évolution de cette lésion.

Une absence qui tombe comme une mauvaise nouvelle à Saint-Etienne ?

Pour Saint-Étienne, cette situation mérite forcément un regard attentif. Stassin appartient toujours aux Verts et son prêt à Séville comprend une option d’achat. Selon L’Equipe, l’opération est assortie d’un prêt payant de 2,5 millions d’euros et d’une option fixée à 25 millions d’euros. Le Belge avait justement rejoint l’Espagne avec l’ambition de franchir un nouveau cap.

Dans un entretien accordé à DH Les Sports+, il expliquait les raisons de son choix et sa volonté de retrouver les projecteurs avec la sélection belge. « J’étais déçu de manquer la Coupe du monde », confiait-il, avant d’expliquer pourquoi ce départ était devenu important pour lui.

Quatre semaines qui peuvent tout chambouler pour Stassin ?

Le calendrier rend cette blessure particulièrement délicate. Le FC Séville doit notamment affronter le FC Barcelone le 19 septembre, tandis que la prochaine échéance est le déplacement à Levante, prévu le 11 octobre. Une absence de trois à quatre semaines placerait donc Lucas Stassin dans une période charnière de sa nouvelle aventure espagnole. Pour l’ASSE, l’enjeu est différent mais réel.

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Le club stéphanois suivra nécessairement l’évolution médicale de son joueur, parce que son temps de jeu, ses performances et sa capacité à s’imposer à Séville constituent des éléments importants pour la suite de son dossier. Pour l’instant, le verdict est simple : Stassin doit patienter. Et dans le football, quatre semaines peuvent parfois sembler beaucoup plus longues qu’un mois sur le calendrier.

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Pour le Belge, c’est un coup d’arrêt qui tombe au pire des moments, alors qu’il est en pleine adaptation. Déjà que les difficultés financières du FC Séville pourraient empêcher le club andalou de lever son option d’achat. Stassin doit maintenant récupérer afin de revenir plus fort, avec l’espoir d’éviter une toute éventuelle rechute dans la suite de la saison.