Mercato PSG : Willian Pacho fait rêver Arsenal et Man City !

Malgré une récente prolongation avec le PSG jusqu’en juin 2031, Willian Pacho fait rêver d’autres grands clubs européens. D’après Caught Offside, Arsenal et Manchester City garderaient un oeil sur le défenseur central équatorien.

Willian Pacho prolonge jusqu’en 2031

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Arrivé au Paris Saint-Germain à l’été 2024 en provenance de l’Eintracht Francfort, après avoir notamment remporté la Copa Sudamericana avec l’Independiente del Valle et un doublé Coupe-Championnat avec le Royal Antwerp, Willian Pacho s’impose rapidement comme un élément majeur de la défense parisienne par sa régularité, sa solidité dans les duels et sa lecture du jeu.

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En deux saisons sous les couleurs parisiennes, Willian Pacho contribue pleinement à une période historique du Club, marquée notamment par deux Ligues des champions consécutives, deux championnats de France et une Coupe de France. Il compte déjà 105 matches avec le Paris Saint-Germain et figure notamment dans l’équipe type de Ligue 1 2024-2025 ainsi que dans le onze FIFA The Best 2025.

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International équatorien depuis 2022, Willian Pacho compte aujourd’hui 38 sélections avec la Tri et a participé aux Coupes du monde 2022 et 2026. Après deux saisons pleinement réussies à Paris, le défenseur équatorien prolonge donc son engagement avec le Club jusqu’en 2031. Malgré ce contrat longue durée, d’autres grands clubs européens seraient prêts à faire des folies pour déloger le partenaire de Marquinhos.

Arsenal et Manchester City se disputent Willian Pacho

En effet, d’après les informations de Caught Offside, Willian Pacho serait dans les plans d’Arsenal et de Manchester City. Le média britannique affirme clairement que les deux clubs de Premier League suivent avec beaucoup d’attention les performances du défenseur central du Paris SG.

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Les deux cadors de Premier League auraient tous deux établi des rapports de recrutement détaillés sur l’international équatorien et seraient venus l’observer de plus près contre Lille (2-2) fin août. Les Citizens et les Gunners seraient ainsi à l’affût, puisqu’ils envisageraient de renforcer leur arrière-garde dans le futur avec le protégé de Luis Enrique.

Âgé de 24 ans, l’ancien de l’Eintracht Francfort s’est installé comme un titulaire indiscutable dans l’axe gauche de la défense de Luis Enrique. Il a notamment contribué aux deux sacres en Ligue des champions du club de la capitale. Il a tout d’une recrue de premier plan pour n’importe quel club. Toutefois, un transfert de Willian Pacho est difficile à envisager, pour le moment, rapporte Caught Offside. Un départ paraît notamment improbable pour le prochain mercato hivernal.

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